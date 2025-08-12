本日の【株主優待】情報 (12日 発表分) 本日の【株主優待】情報 (12日 発表分)

本日の【株主優待】情報 (12日 発表分)



8月12日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



リンクアンドモチベーション <2170> [東証Ｐ] 決算月【12月】 8/12発表（場中）

毎年6月末と12月末時点で1000株以上を1年以上継続して保有する株主を対象に、保有株数と保有期間に応じて2500～20万円分のデジタルギフトを年2回贈呈する。



■追加実施 ――――――――――――



ＧＦＡ <8783> [東証Ｓ] 決算月【8月】 8/12発表

3月末→8月末への決算期変更に伴い、2025年は株主優待を2回実施（8月末基準日を追加）。25年8月末時点で100株以上保有する株主に対し、保有数と期間によって株主優待ポイントを贈呈し、1万株以上を保有する株主には「ミームコイン NFT」を追加で付与する。また、ポイントの利用可能店舗を拡充。



■変更 ――――――――――――――



ピー・ビーシステムズ <4447> [東証Ｇ] 決算月【9月】 8/12発表

新制度では100株以上を保有する株主に、QUOカード500円分（従来は保有株数に応じて500～1万円分）と特製カレンダー1冊（変更なし）を贈呈する。



ＧＭＯインターネット <4784> [東証Ｐ] 決算月【12月】 8/12発表

GMOクリック証券のキャッシュバック優待を廃止し、自社株式の買付代金×0.03％（小数点以下切り上げ）に相当するビットコインをGMOコインの暗号資産取引口座に付与する（上限1万円）。



ＧＭＯインターネットグループ <9449> [東証Ｐ] 決算月【12月】 8/12発表

GMOクリック証券のキャッシュバック優待を廃止し、自社株式の買付代金×0.03％（小数点以下切り上げ）に相当するビットコインをGMOコインの暗号資産取引口座に付与する（上限1万円）。



