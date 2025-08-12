X（旧Twitter）に投稿された1枚の写真に、思わず「尊い」「可愛い」との声が集まっています。写っているのは、人間の幼い子どもと猫。ふたりの平和な姿に、「幸せな光景…」「なんて可愛い兄弟」と、感動と癒しの声が続出。投稿は87万表示を超え、大きな注目を集めています。

【写真：2歳児に頭をなでられている猫→『表情』を見てみたら…】

2歳児の前にちょこんと座って『どうぞ撫でて』

Xアカウント『まつたけ』さんに投稿されたのは、まだ2歳の幼い子どもが、猫の頭をなでなでしている様子です。この猫さん、名前は『からあげ』。名前からして幸せな雰囲気が漂ってくる猫さんです。

からあげさんは、小さなお子さんの前で、『はい、お撫でください』とでも言うように背筋を伸ばしておすわり。お子さんは、小さな手をすっと伸ばして、そっとからあげさんの頭に手を添えました。

ふたりのお互いを思いやるこの温かさは、尊さ満点です。

見事にとろけたからあげさん

そして注目したいのは、からあげさんの表情です。お子さんに『いい子いい子』された時のからあげさんの表情と言ったら……！

なんとも言えない幸せな顔でお子さんを見つめているのです。目を細め、ふにゃっと緩んだ顔は、『あぁ、今幸せです』と言わんばかり。見事なとろけっぷり。

かわいい×かわいい=無敵

このふたりの組み合わせに、X民は一撃でハートを撃ち抜かれたよう。「なんて可愛い兄弟でしょう」「微笑んでる……」「2歳児の手って、世界で一番の癒しパワー持ってる」「2歳児の優しさが伝わって、まるで心まで揚がってるみたいな幸せ感」など、称賛のコメントが続々。この投稿には5.1万いいねがついています。

投稿主さん曰く「からあげは2歳児が一番だいすきです」とのこと。他の投稿では、からあげさんとお子さんが見つめ合いながら朝の挨拶を交わす様子が紹介されています。

Xアカウント『まつたけ』さんでは、この最強のふたりの組み合わせのほかにも、かわいい写真が盛りだくさん！実は、からあげさんを含め7匹の猫さんがいるおうち。からあげさん同様、みんなおいしそうな名前です。お名前と共に投稿をチェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Xアカウント「まつたけ」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。