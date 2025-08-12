¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¤Ç¤ÎÃæÊÆ·ÐºÑËÇ°×²ñÃÌ¤Î¶¦Æ±À¼ÌÀ
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ8·î12Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Ï12Æü¡¢7·î¤Ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¤Ç¹Ô¤Ã¤¿ÃæÊÆ·ÐºÑ¡¦ËÇ°×²ñÃÌ¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆâÍÆ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡Ãæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñÀ¯ÉÜ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤È¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñÀ¯ÉÜ¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯5·î12Æü¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿ÃæÊÆ¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö·ÐºÑ¡¦ËÇ°×²ñÃÌ¤Î¶¦Æ±À¼ÌÀ¡Ê¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¶¦Æ±À¼ÌÀ¡Ë¤òÁÛµ¯¤·¡¢2025Ç¯6·î9¡Á10Æü¤Î¥í¥ó¥É¥ó²ñÃÌ¤È2025Ç¯7·î28¡Á29Æü¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à²ñÃÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢ÁÐÊý¤Ï¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ç¤ÎÌóÂ«¤òÁÛµ¯¤·¡¢2025Ç¯8·î12Æü¤Þ¤Ç¤Ë°Ê²¼¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÆ¹ñ¤Ï2025Ç¯4·î2ÆüÉÕ¤ÎÂçÅýÎÎÎáÂè14257¹æ¤Ëµ¬Äê¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñÀ½ÉÊ¡Ê¹á¹ÁÆÃÊÌ¹ÔÀ¯¶è¤È¥Þ¥«¥ªÆÃÊÌ¹ÔÀ¯¶è¤ÎÀ½ÉÊ¤ò´Þ¤à¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÉ²Ã¤Î½¾²Á´ØÀÇ¤Î¼Â»Ü¤ò°ú¤Â³¤¸«Ä¾¤·¡¢2025Ç¯8·î12Æü¤«¤é90Æü´Ö¡¢24¡ó¤Î´ØÀÇ¤ÎÅ¬ÍÑ¤òºÆ¤Ó°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Æ±ÂçÅýÎÎÎá¤Ëµ¬Äê¤µ¤ì¤¿¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ä¤ê¤Î10¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡£
¡¡¢Ãæ¹ñ¤Ï°ú¤Â³¤¡Ê1¡Ë¹ñÌ³±¡´ØÀÇÀÇÂ§°Ñ°÷²ñ¤Î2025Ç¯Âè4¹æ¸ø¹ð¤Ëµ¬Äê¤µ¤ì¤¿ÊÆ¹ñÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÉ²Ã½¾²Á´ØÀÇ¤Î¼Â»Ü¤ò¸«Ä¾¤·¡¢2025Ç¯8·î12Æü¤«¤é90Æü´Ö¡¢24¡ó¤Î´ØÀÇ¤ÎÅ¬ÍÑ¤òºÆ¤Ó°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ä¤ê¤Î10¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡£¡Ê2¡Ë¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Î¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈó´ØÀÇÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ò°ì»þÄä»ß¤Þ¤¿¤ÏÅ±ÇÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï°Ý»ý¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ¶¦Æ±À¼ÌÀ¤ÏÃæÊÆ¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à·ÐºÑ¡¦ËÇ°×²ñÃÌ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤Î¾õ¶·¤Ë´ð¤Å¤¯¡£¤³¤Î²ñÃÌ¤Ï¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¶¦Æ±À¼ÌÀ¤ÇÀß¤±¤é¤ì¤¿ÏÈÁÈ¤ß¤Î²¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñÂ¦¤Ï²¿Î©Êö¡Ê¤«¡¦¤ê¤Ä¤Û¤¦¡Ë¹ñÌ³±¡ÉûÁíÍý¡¢ÊÆ¹ñÂ¦¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ù¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤È¥°¥ê¥¢ÄÌ¾¦ÂåÉ½¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤¿¡£