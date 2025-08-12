母猫「ララ」ちゃんと父猫「テラ」ちゃんのあいだに生まれた子猫たちの成長記録が、YouTubeチャンネル『ねこぱんちParaguay』に投稿されました。出産の瞬間や、母乳を飲む様子など、生命の営みをリアルに感じられるシーンが収められています。この投稿はすでに1.3万回以上再生されており、「なんて美しく、穏やかに育てられているんだろう」「みんな優しくいい子になりましたね」といった温かいコメントが寄せられています。

【動画：子猫５匹の『誕生から３歳になるまで』を記録した結果…涙があふれるほど素敵な『愛いっぱいの日々』】

5匹の子猫が誕生！

この日、母猫のララちゃんが産気づきました。飼い主さんに見守られながら、ララちゃんは5匹の子猫を出産しました。苦しそうな表情を見せながらも、一生懸命に子猫を産み、すぐにお世話を始めたララちゃん。その姿は、とても頼もしいお母さんでした。

生まれたばかりで、まだ目も見えない子猫たち。それでも小さな体でお母さんを見つけ、母乳を一生懸命に飲んでいました。

子猫たちが生まれてから2時間半後、子猫たちは父猫のテラちゃんと初めて対面しました。テラちゃんは子猫たちをそっと見つめたあと、母猫のララちゃんを気遣うように顔を寄せます。そのまなざしはとても優しく、まるで「よく頑張ったね、ありがとう」と言っているかのようでした。

ミルクを飲み終えてお腹がいっぱいになった子猫たちは、温かいベッドの上ですやすやと眠りについていきました。

初めての体験の連続

5匹の子猫たちは、仲良く元気にすくすくと育っていきました。まだまだ幼い彼らにとって、毎日が初めての体験の連続。そんな貴重な経験を一つひとつ重ねながら成長していく姿に、自然と笑顔がこぼれます。

ある日、子猫たちは初めての離乳食に挑戦しました。ミルクとはちがう匂いに、ちょっぴり戸惑う様子。でも少しずつ、ペロペロ……がんばって食べられるようになりました。

別の日には、先住猫との初対面。たくさんの大きな猫たちに囲まれて、子猫たちはちょっと緊張……。でも興味津々で、そーっと近づいていきます。

そしてまたある日は、初めてのお風呂。ぬるま湯の感触に「にゃぁ～」と不安そうに鳴きながらも、洗い終わるころにはすっかりキレイに。気持ちよさそうに、ふわふわになりました。

すっかり大人になった3年後

子猫が生まれてから3年。

ララちゃんとテラちゃん、そして飼い主さんのたっぷりの愛情に包まれて育った子猫たちは、今ではすっかり大人の猫になったのでした。

投稿には、「たくさんの猫ちゃんたちを愛情と優しさで育ててくださりありがとうございます」「テラとララの子猫たちは、この家の他の猫たちと同じように、美しく優しく成長しました」「可愛い子猫だった5匹も立派になりましたね」などのコメントが寄せられ、成長に思わず笑顔になる方が続出しています。

YouTubeチャンネル『ねこぱんちParaguay』では、今回紹介した子猫たちや、先住猫たちの平和な日常を見ることができます。

5匹の子猫たち、ララちゃん、テラちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ねこぱんちParaguay」さま

執筆：犬山莉緒

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。