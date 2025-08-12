夏の旅行・レジャーで大活躍！！【3COINS】見つけたら即買い推奨♡「スマホグッズ」

驚くほど便利で、お出かけ先でも大活躍間違いなしかも！ 今回は、スマホ撮影のクオリティをぐっと上げてくれる【3COINS（スリーコインズ）】の人気グッズを2つ厳選してご紹介します。スタイリッシュな見た目で、使っているだけで視線を集めそう！

スマホスタンドにもなる「マグネットワンハンドシャッター」

指が届かなくてシャッターが押せない！ なんてことはない？ そんなプチストレスを解消してくれるのが「マグネットワンハンドシャッター」\1,980（税込）。取り付け簡単、縦横どちらでも使用可能、遠隔操作可能なリモコン付きと優秀です。さらにスマホスタンドにもなる優れもの。自撮りの質が爆上がりすること間違いないかも。

神機能が満載！「追尾スマホホルダー」

動画撮影におすすめな「追尾スマホホルダー」\3,300（税込）。人物やペットなど動く被写体を自動追尾する超優秀グッズです。ジェスチャーで開始・一時停止を操作できるので撮影もスムーズ！ ずり落ち防止のホルダークリップ付き、縦横のどちらでも設置可能、最大3m離れていてもOKと機能性の高さに脱帽です。

どちらも夏の思い出づくりに欠かせない存在になりそう。編集部は売切れ予想フラグを立てたので、気になったら今すぐ【3COINS】へ！

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：relaco