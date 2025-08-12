グラビアアイドルの百田汐里（17）が、5日に発売されたグラビアムック「UTB:G Vol.8」（ワニブックス）に登場した。



【写真】本当に17歳？168センチ、抜群のプロポーションにびっくり

格闘技イベント「Krush」のラウンドガール「Krush ガールズ」や、「週刊ヤングジャンプ」主催「制コレ24」に選ばれるなど活躍の幅を広げる百田が、同号では“白”縛りの衣装を身にまとって登場。身長168センチの魅力的なプロポーションを披露し、一層の可憐さとノーブルな魅力が極まっている。



自身のインスタグラムでは、6月27日の投稿で「衣装すべて“白”縛り。とっても楽しい撮影で衣装も全部可愛かったです」と撮影の感想をつづっている。また、発売日の8月5日には「この白い制服とってもお気に入り︎」とオフショットを投稿。翌6日にも「このお衣装可愛かった～♡ 皆さんお気に入りのショット教えてください」とワンショルダーの白い水着姿を披露している。



同号はグラビア誌「アップトゥボーイ」特別編集のムック本で、グラビア界を席巻する美女たちのオール撮り下ろしグラビアが誌面を彩る。表紙・巻頭は元NMB48の上西怜が飾った。巻末には豊田ルナが登場。そのほか、南みゆか、松本日向、西野夢菜、小森香乃、澄田綾乃のグラビアも収録されている。



（よろず～ニュース編集部）