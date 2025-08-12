おしゃれ女子のチル事情を調査♡ おしゃれな【カフェ・朝の習慣】とは？

忙しい日常から離れて、気分が落ち着くような癒しタイムを過ごしたい！そこで今回は、ファッション業界で働く女子たちや、インフルエンサーたちのチルな過ごし方をお届けします。癒される朝の習慣や、おしゃれなカフェ事情まで気になる話題ばかり♡

ファッション業界で働く女子たちや、インフルエンサーたちの癒しタイムはおいしいものを食べたり、カフェでゆっくり過ごしたり。日常から離れて自分のペースを守っている姿がすてき♡

ひかさん（モデル・ウエディングフォトプランナー・24才）

Check! 降りたことのない駅へ行く

知らなかったカフェや景色を発見するよろこび

「普段、人の多い場所で過ごしているからあまりメジャーではない駅で静かに過ごしたいと思ったのがきっかけ。

カメラを持ってお散歩すると、普段出会わない人たちや町に出会えて新鮮で楽しいです」

Instagram：@hika0226__k

東中野駅『cafe 傳』

「東中野駅で見つけた隠れ家カフェ。大きな窓から中庭が見えて、ぶどうもなっていました。店内の壁には水玉のような壁穴があり、差し込む光が美しかったです。

バラエティ豊富なケーキ、丁寧に淹れられたコーヒー、あたたかな接客。どれも素敵でぜひ立ち寄ってほしい場所です」