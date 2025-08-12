おしゃれ女子のチル事情を調査♡ おしゃれな【カフェ・朝の習慣】とは？

忙しい日常から離れて、気分が落ち着くような癒しタイムを過ごしたい！そこで今回は、ファッション業界で働く女子たちや、インフルエンサーたちのチルな過ごし方をお届けします。癒される朝の習慣や、おしゃれなカフェ事情まで気になる話題ばかり♡

おしゃれガールのチル活まとめ

ファッション業界で働く女子たちや、インフルエンサーたちの癒しタイムはおいしいものを食べたり、カフェでゆっくり過ごしたり。日常から離れて自分のペースを守っている姿がすてき♡

ひかさん（モデル・ウエディングフォトプランナー・24才）

Check! 降りたことのない駅へ行く

知らなかったカフェや景色を発見するよろこび

「普段、人の多い場所で過ごしているからあまりメジャーではない駅で静かに過ごしたいと思ったのがきっかけ。

カメラを持ってお散歩すると、普段出会わない人たちや町に出会えて新鮮で楽しいです」

Instagram：@hika0226__k

東中野駅『cafe 傳』

「東中野駅で見つけた隠れ家カフェ。大きな窓から中庭が見えて、ぶどうもなっていました。店内の壁には水玉のような壁穴があり、差し込む光が美しかったです。

バラエティ豊富なケーキ、丁寧に淹れられたコーヒー、あたたかな接客。どれも素敵でぜひ立ち寄ってほしい場所です」

莉子さん（社会人・23才）

Check! コーヒーを淹れる朝

1日のはじまりをほっこりとした気持ちで

「平日の朝、お気に入りのコーヒー豆を挽いて、抽出します。豆の香りと挽いたあとの香り、完成したときの香りがそれぞれ異なるので、毎朝癒されています。休日はカフェにも行きます！」

Instagram：@riko__yamamoto

星野りよんさん（アパレルスタッフ・26才）

Check! 友だちとおいしいものを食べる

悩んでいるときは友だちとごはんが1番

「高校の頃の“映えカフェ”ブームの名残で今でもおしゃれなごはん屋さんを見つけると友だちと行きます。

ワインとお酒にあう料理をいただいて、気心知れた友だちと過ごす時間は癒される！」

Instagram：@lyonhoshino

ララリム

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

