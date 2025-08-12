マギー、美背中全開ワンピ姿披露「女神みたい」「線が綺麗」
【モデルプレス＝2025/08/12】モデルのマギーが12日、自身のInstagramを更新。美しい自然の中で撮影された、大胆なトップス姿を公開した。
【写真】マギー、背中を大胆露出
マギーは「こんな綺麗な滝と川、見たことない」「今年は背中見せるお洋服にハマってる！」とコメントし、美しい滝を背景に自身の後ろ姿を公開。背中が大胆に開いた衣装を着用し、美しい背中が際立つ様子を披露した。
この投稿に、ファンからは「背中綺麗すぎる」「スタイル抜群」「見惚れる」「後ろ姿も美しい」「女神みたい」「線が綺麗」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆マギー、美しい自然の中で美しい背中を披露
