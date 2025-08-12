【セブンイレブン】1食52kcal！ギャル曽根もダイエット用に購入“糖質ゼロ麺”「美味しい！」

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【セブンイレブン】7月のオススメ商品16品！爆買い！』という動画をアップ。動画では、ギャル曽根さんがセブン‐イレブンでの購入品を試食しながら紹介する様子が公開されました。今回はその中から、ギャル曽根さんが“ダイエット中に食べたい”と紹介してくれた商品をピックアップ。

ギャル曽根さんが「今痩せたいと思ってる私に、これが美味しかったら最高だなっていう」と、取り出した商品がこちら。

◼︎コク旨仕立ての辛麺

セブン-イレブン / 糖質0g低カロリー麺 辛麺スープ付き 税込213円（公式サイトより）

1食あたり52kcal！糖質0gのこんにゃく麺を使用した低カロリーな辛麺。

唐辛子の辛味引き立つ、コク旨仕立ての辛麺スープ付き。付属の容器に麺とスープを入れ、混ぜるだけで手軽に食べられるのも嬉しいですね。

◼︎美味しさに納得

ギャル曽根さんは、付属のカップにこんにゃく麺と、スープを入れて混ぜながら、本当にこれで美味しいのか疑心暗鬼の様子。

そして、先に食べ始めたスタッフさんが「美味しい！」と声を上げると、安心したようにギャル曽根さんも食べ始め「うん、美味しい！」と納得。

また「これスープだけ温めておいて、麺入れてもいいよね。絶対温めたら美味しいよね」「辛さもちょうどいい」と話していました。

スタッフさんも“こんにゃく麺だとは分からない”と話していたこちらの商品。ダイエット中の小腹が空いた時などの強い味方になってくれそうですね♪

■動画もチェック

動画内では、こちらの他にも、ギャル曽根さんがおすすめの食品を紹介してくれています。ぜひチェックしてみてくださいね。