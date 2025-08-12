菊池桃子、40周年ライブ収録作品リリース決定＋初海外ライブを中国で開催
菊池桃子のライブBlu-ray / DVD『40th Anniversary FINAL 碧い記憶/紅の想い』が10月29日にリリースされる。
同ライブ映像作品は、菊池桃子デビュー40周年の集大成として2025年4月20日および21日、恵比寿ザ・ガーデンホールにて開催されたライブ＜MOMOKO KIKUCHI 40th Anniversary FINAL 碧い記憶/紅の想い＞が映像化されたものだ。約400分におよぶ2日間の模様が収録されるほか、両日のライブ音源から紡いだ自身初のライブ音源ベストアルバムが収録された計3枚組の豪華商品となる。
また、数量限定生産のVAP STORE限定BOXは、先立って発売された菊池桃子のフォトブック『MOMOKO KIKUCHI 40th Anniversary PHOTO BOOK』に加え、そのPHOTO BOOKへのサイン会参加券を封入。サイン会は東京と大阪の2ヵ所を予定している。PHOTOBOOKは40周年を記念して作成されたもので、撮り下ろし写真ほか、40周年の集大成ライブに向けたバンドマスター園田涼との対談が全40ページの大ボリュームで掲載される。
さらに、キャリア初の海外ライブも発表。＜菊池桃子「Peachful Days」2025年 中国ツアー＞として、上海および北京で開催される。昨今のCity Popブームの中でも菊池桃子の楽曲は世界で聴かれていることから、中国でのライブ開催が決定したとのことだ。菊池桃子は8月に横浜と大阪にてBillboard Liveを開催することも決定している。
■『40th Anniversary FINAL 碧い記憶/紅の想い』
10月29日(水)発売
【Blu-ray＋CD(3枚組デジパック仕様)】約400分収録
VPXQ-79017 ￥13,000(税込)
【DVD＋CD(3枚組デジパック仕様)】約400分収録
VPBQ-19121 ￥14,000(税込)
【Blu-ray＋CD (3枚組デジパック仕様) ＋MOMOKO KIKUCHI 40th Anniversary PHOTO BOOK＋サイン会参加券】約400分収録
VPXP-79018 ￥22,000(税込)
●収録内容
▼Disc1 (Blu-ray/DVD共通)「碧い記憶」
01 Ocean Side
02 Dreamin’ Rider
03 Non Stop the Rain
04.ＩWILL
05 青春のいじわる
06 SUMMER EYES
07 雪にかいたLOVE LETTER
08 卒業-GRADUATION-
09 BOYのテーマ
10 もう逢えないかもしれない
11 Broken Sunset
12 夏色片想い
13 Say Yes！
14 アイドルを探せ
15 Nile in Blue
16 ガラスの草原
17 鏡
18 Rainy Night Lady
19 もうすぐ0時
20 夕暮れのEXIT
encore
en1.ドリーム・ボートが出る夜に
en2 Starry Sky
▼Disc2(Blu-ray/DVD共通)「紅の想い」
01.紅のシルエット
02.恋のProjection
03.青山Killer物語
04.Ivory Coast
05.ガラスの草原
06.Nile in Blue
07.アイドルを探せ
08.もう逢えないかもしれない
09.夏色片想い
10 Broken Sunset
11 Say Yes！
12 BOYのテーマ
13 卒業-GRADUATION-
14 雪にかいたLOVE LETTER
15 SUMMER EYS
16 青春のいじわる
17 Dear Children
18 愛*未来
19 愛のSurf Break」
20 赤い稲妻
encore
en1 もうすぐ0時〜渋谷で5時
en2 愛は心の仕事です
▼Disc3(CD 全タイプ共通)LIVE SINGLE BEST CD
01 青春のいじわる
02 SUMMER EYES
03 雪にかいたLOVE LETTER
04 卒業-GRADUATION-
05 BOYのテーマ
06 もう逢えないかもしれない
07 Broken Sunset
08 夏色片想い
09 Say Yes！
10 アイドルを探せ
11 Nile in Blue
12 ガラスの草原
■＜菊池桃子「Peachful Days」2025中国巡演＞
9月26日(金) 上海・バンダイナムコ上海文化センター 夢想劇場
9月28日(日) 北京・1919LiveHouse
開場：普通18:30 / VIP 18:00 開演：20:00
主催：SATORI
■＜MOMOKO KIKUCHI Live Tour “Peachful Days”＞
8月24日(日) Billboard Live YOKOHAMA
・1st Stage：open14:00 / start15:00
・2nd Stage：open17:00 / start18:00
8月31日(日) Billboard Live OSAKA
・1st Stage：open14:00 / start15:00
・2nd Stage：open17:00 / start18:00
