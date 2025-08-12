菊池桃子のライブBlu-ray / DVD『40th Anniversary FINAL 碧い記憶/紅の想い』が10月29日にリリースされる。

同ライブ映像作品は、菊池桃子デビュー40周年の集大成として2025年4月20日および21日、恵比寿ザ・ガーデンホールにて開催されたライブ＜MOMOKO KIKUCHI 40th Anniversary FINAL 碧い記憶/紅の想い＞が映像化されたものだ。約400分におよぶ2日間の模様が収録されるほか、両日のライブ音源から紡いだ自身初のライブ音源ベストアルバムが収録された計3枚組の豪華商品となる。

また、数量限定生産のVAP STORE限定BOXは、先立って発売された菊池桃子のフォトブック『MOMOKO KIKUCHI 40th Anniversary PHOTO BOOK』に加え、そのPHOTO BOOKへのサイン会参加券を封入。サイン会は東京と大阪の2ヵ所を予定している。PHOTOBOOKは40周年を記念して作成されたもので、撮り下ろし写真ほか、40周年の集大成ライブに向けたバンドマスター園田涼との対談が全40ページの大ボリュームで掲載される。

さらに、キャリア初の海外ライブも発表。＜菊池桃子「Peachful Days」2025年 中国ツアー＞として、上海および北京で開催される。昨今のCity Popブームの中でも菊池桃子の楽曲は世界で聴かれていることから、中国でのライブ開催が決定したとのことだ。菊池桃子は8月に横浜と大阪にてBillboard Liveを開催することも決定している。

■『40th Anniversary FINAL 碧い記憶/紅の想い』

10月29日(水)発売

【Blu-ray＋CD(3枚組デジパック仕様)】約400分収録

VPXQ-79017 ￥13,000(税込)

【DVD＋CD(3枚組デジパック仕様)】約400分収録

VPBQ-19121 ￥14,000(税込)

【Blu-ray＋CD (3枚組デジパック仕様) ＋MOMOKO KIKUCHI 40th Anniversary PHOTO BOOK＋サイン会参加券】約400分収録

VPXP-79018 ￥22,000(税込) ●収録内容

▼Disc1 (Blu-ray/DVD共通)「碧い記憶」

01 Ocean Side

02 Dreamin’ Rider

03 Non Stop the Rain

04.ＩWILL

05 青春のいじわる

06 SUMMER EYES

07 雪にかいたLOVE LETTER

08 卒業-GRADUATION-

09 BOYのテーマ

10 もう逢えないかもしれない

11 Broken Sunset

12 夏色片想い

13 Say Yes！

14 アイドルを探せ

15 Nile in Blue

16 ガラスの草原

17 鏡

18 Rainy Night Lady

19 もうすぐ0時

20 夕暮れのEXIT

encore

en1.ドリーム・ボートが出る夜に

en2 Starry Sky ▼Disc2(Blu-ray/DVD共通)「紅の想い」

01.紅のシルエット

02.恋のProjection

03.青山Killer物語

04.Ivory Coast

05.ガラスの草原

06.Nile in Blue

07.アイドルを探せ

08.もう逢えないかもしれない

09.夏色片想い

10 Broken Sunset

11 Say Yes！

12 BOYのテーマ

13 卒業-GRADUATION-

14 雪にかいたLOVE LETTER

15 SUMMER EYS

16 青春のいじわる

17 Dear Children

18 愛*未来

19 愛のSurf Break」

20 赤い稲妻

encore

en1 もうすぐ0時〜渋谷で5時

en2 愛は心の仕事です ▼Disc3(CD 全タイプ共通)LIVE SINGLE BEST CD

01 青春のいじわる

02 SUMMER EYES

03 雪にかいたLOVE LETTER

04 卒業-GRADUATION-

05 BOYのテーマ

06 もう逢えないかもしれない

07 Broken Sunset

08 夏色片想い

09 Say Yes！

10 アイドルを探せ

11 Nile in Blue

12 ガラスの草原

■＜菊池桃子「Peachful Days」2025中国巡演＞

9月26日(金) 上海・バンダイナムコ上海文化センター 夢想劇場

9月28日(日) 北京・1919LiveHouse

開場：普通18:30 / VIP 18:00 開演：20:00

主催：SATORI

■＜MOMOKO KIKUCHI Live Tour “Peachful Days”＞

8月24日(日) Billboard Live YOKOHAMA

・1st Stage：open14:00 / start15:00

・2nd Stage：open17:00 / start18:00

8月31日(日) Billboard Live OSAKA

・1st Stage：open14:00 / start15:00

・2nd Stage：open17:00 / start18:00

