¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼£Ã¤â¥í¥É¥ê¥´³ÍÆÀ¸¡Æ¤¤«¡¡à°ÜÀÒÄÌá¥í¥Þ¡¼¥Î»á¡Ö¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤ÏÈà¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡×
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¼¤¬¡¢Ê£¿ô¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½£Æ£×¥í¥É¥ê¥´¤Î³ÍÆÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤¬¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥É¥ê¥´¤Ï£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÆâ¤Î½øÎóÄã²¼¤Ê¤É¤«¤é°ÜÀÒ¤ÎÁªÂò»è¤â½ü³°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¡¢¤«¤Í¤ÆÆ±°ì¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸½ÃÏ¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ï£Ø¤Ç¡Ö¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼£Ã¤Ï¡¢¥í¥É¥ê¥´¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¡¢¶áÆüÃæ¤ÎÂàÃÄ¤ò¼õ¤±¤Æ¡£¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤¬µî¤ê¡¢¥Þ¥«¥Æ¥£¡¼¤È¥µ¥Ó¡¼¥Ë¥ç¤âÂàÃÄ¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¥Þ¥ó£Ã¤Ï¥í¥É¥ê¥´¤òÌ´¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¸«¤Ê¤·¤¿¡£¡Ê´ÆÆÄ¤Î¡Ë¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤ÏÈà¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡££Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÏÁª¼ê¤¬Ë¾¤à¤Ê¤éÊü½Ð¤òµö²Ä¤·Ìó£±²¯¥æ¡¼¥í¤òÍ×µá¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£±²¯¥æ¡¼¥í¤ÏÌó£±£·£²²¯±ß¡£¥Þ¥ó£Ã¤Ê¤éÇ±½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¶â³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¥í¥É¥ê¥´¤Ï²¦¼ÔÃ¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Î¤«¡£