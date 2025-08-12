7·î¤ÎJ¥ê¡¼¥°³Æ¾Þ¤¬È¯É½¡ª¡¡J1¤Î·î´ÖMVP¤ÏµÜÂåÂçÀ»¡¢·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤Ï¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤Î¹ë²÷¥ß¥É¥ë
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï12Æü¡¢7·îÅÙ¤Î¡Ö2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥° KONAMI·î´ÖMVP¡×¡¢¡Ö2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥° ·î´ÖÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¡×¡¢¡Ö2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°·î´Ö¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¡×¡¢¡Ö2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥° ·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¡×¡¢¡Ö2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥° ·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥»¡¼¥Ö¾Þ¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Î·î´ÖMVP¤Ï¡¢7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Ç3ÀïÁ´¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤«¤é¡¢FWµÜÂåÂçÀ»¤¬¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£µÜÂå¤Ï7·î³«ºÅ¤Î¥ê¡¼¥°ÀïÁ´3»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢2¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£JFAµ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¤Ï¡Ö³ÐÀÃ¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥°Àï¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂ¾¤ÎÁª¼ê¤ÈÈæ¤ÙÌÀ¤é¤«¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¥´¡¼¥ë¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÀä»¿¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢µÜÂå¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÄÌ»»3ÅÙÌÜ¤ÎÆ±¾Þ¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡J2¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢¼ó°Ì¤ò¤Ò¤¿Áö¤ë¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤«¤é¡¢MFã·Æ£½ÓÊå¤¬½é¤ÎÁª½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¿å¸Í¤Ï7·î¤Î2»î¹ç¤ÇÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ã·Æ£¤Ï¤½¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ3¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢2Ï¢¾¡Ãæ¤ÈÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿Âè23Àá¤Ç¤Ï¡¢2¥´¡¼¥ë¤Î³èÌö¤Ç3¡Ý0¤Î²÷¾¡¤Ë¹×¸¥¡£¥À¥ó¥È¥Ä¼ó°Ì¡É¤Ç¤ÎÃæÃÇ´ü´ÖÆÍÆþ¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£J3¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤ÎFWß·¾åÎµÆó¤¬¼õ¾Þ¡£¸½ºß¡¢È¬¸Í¤Ï6Ï¢¾¡Ãæ¡¢9ÀïÉé¤±¤Ê¤·¤ÈÀä¹¥Ä´¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ß·¾å¤Ï7·î¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç3¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤È¡¢¹¶·â¿Ø¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡J1¤Î·î´ÖÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤Ï¡¢7·î¤ÎÃÊ³¬¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¿À¸Í¤«¤é¡¢µÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤¬ÄÌ»»3ÅÙÌÜ¤ÎÁª½Ð¡£º£µ¨¤è¤ê¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥Ù¥¹¥È¥»¡¼¥Ö¾Þ¤Ç¤Ï¡¢Âè24Àá¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀï¡Ê3¡Ý3¡Ë¤Î90¡Ü3Ê¬¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ÎGK¥Ý¡¼¥×¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¤¬¥Á¡¼¥à¤òÇÔËÌ¤Î´íµ¡¤«¤éµß¤Ã¤¿¥»¡¼¥Ö¤¬µ±¤¤¤¿¡£·î´Ö¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤ÎMFº´Æ£Î¶Ç·²ð¤¬º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢Âè24Àá¤ÇÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤È¤Î¾å°ÌÂÐ·è¤ò3¡Ý2¤ÇÀ©¤·¤¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤«¤é¡¢ÀèÀ¸¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤ÎFW¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿
¡¡7·îÅÙ¤Î³Æ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô°ìÍ÷¡¢¤ª¤è¤Ó¼õ¾Þ¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
J1¡§µÜÂåÂçÀ»¡Ê¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§3²óÌÜ
¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°7·î¤Î·î´ÖMVP¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢Èó¾ï¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ä¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¼è¤ì¤¿¾Þ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÂç»ö¤Ê»î¹ç¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
J2¡§ã·Æ£½ÓÊå¡Ê¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§½é¼õ¾Þ
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°7·îÅÙ¤Î·î´ÖMVP¤ËÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¸ÀÍÕ¤Ç´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¡Íø¤¬³§¤µ¤ó¤Ø¤Î°ìÈÖ¤Î²¸ÊÖ¤·¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÀï°ìÀï¤ËÁ´¤Æ¤ò·ü¤±¡¢J2Í¥¾¡¡¦J1¾º³Ê¤òÄÏ¤ß¼è¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤·¡¢¾¡Íø¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥´¡¼¥ë¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
J3¡§ß·¾åÎµÆó¡Ê¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§½é¼õ¾Þ
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï7·îÅÙ¤ÎKONAMI·î´ÖMVP¤ËÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÈÂ²¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼Á´¤Æ¤Î¿Í¤Î»Ù¤¨¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¶ì¤·¤¤»þ´ü¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Äü¤á¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤Î¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¾å¤Ë¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ëº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£J2¤Ë¾º³Ê¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç´î¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
J1¡§¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§½é¼õ¾Þ
¢§2025Ç¯7·î20Æü¡¡Âè24Àá¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºvsÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡¡5Ê¬¤ÎÆÀÅÀ
¡Ö7·îÅÙ¤Î¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤ò¼õ¾Þ¤Ç¤¡¢¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÀÅÀ¤Ï¼«Ê¬°ì¿Í¤ÎÎÏ¤Ç¼è¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç·è¤á¤¿¥´¡¼¥ë¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼Â¤ê¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢Áê¼êGK¤¬¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤âÁ°¤¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ºÇ¤â¤¤ì¤¤¤Ê¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿¡¢Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ê»î¹ç¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¡¢¾¡Íø¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡×
J2¡§¸ÅÄ¹Ã«ÀéÇî¡Ê¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§½é¼õ¾Þ
¢§2025Ç¯7·î12Æü¡¡Âè23Àá¡¡¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄvs¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¡¡44Ê¬¤ÎÆÀÅÀ
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï7·î¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ2·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÉáÃÊ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿1ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¥´¡¼¥ë¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
J3¡§Â¼±Û³®¸÷¡Ê¾¾ËÜ»³²íFC¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§½é¼õ¾Þ
¢§2025Ç¯7·î12Æü¡¡Âè20Àá¡¡¾¾ËÜ»³²íFCvsÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö¡¡19Ê¬¤ÎÆÀÅÀ
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢J3·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤ËÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¾ï¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò°Õ¼±¤·¡¢GK¤Î°ÌÃÖ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÆÀÅÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¡¼¥°Àï¤âÀÞ¤êÊÖ¤·¤ËÆþ¤ê¡¢Æñ¤·¤¤»î¹ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯ÆÀÅÀ¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤³¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦Æü¡¹ÅØÎÏ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
J1¡§µÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¡Ê¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§3²óÌÜ
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¼è¤ì¤¿¾Þ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¤â¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï»°Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ËËþÂ¤»¤º¤³¤ì¤«¤é¤â°ìÀï°ìÀï¡¢Á´ÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
J2¡§¿¹Ä¾¼ù´ÆÆÄ¡Ê¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§2²óÌÜ
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï·î´ÖÍ¥½¨´ÆÆÄ¤ËÁª½Ð¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ 7·î¤Ï2»î¹ç¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¶¯¤¤¸å²¡¤·¤â¤¢¤ê¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÌ¤ÃÎ¤Ê¤ëÎÎ°è¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£»Ä¤ê¤Î»î¹ç¤â¡¢¶¦¤ËÀï¤Ã¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÀï°ìÀï¡¢Á´ÎÏ¤Ç¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
J3¡§ÀÐùõ¿®¹°´ÆÆÄ¡Ê¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§6²óÌÜ
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢6·îÅÙ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°7·îÅÙ¤ÎÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ËÁª½Ð¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¡¦¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò»Ù¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤ËÀè·î¤Ë½Å¤Í¤Æ¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¸½ºß¼ó°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬²¿°Ì¤Ë¤¤¤ë¤«¤Ç¤¹¡£Àè¤ò¸«¤º¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ì»î¹ç¤Ë¥¯¥é¥Ö°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¤è¤ê°ìÁØ¤Î¤´À¼±ç¡¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
J1¡§º´Æ£Î¶Ç·²ð¡Ê¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§2²óÌÜ
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï7·îÅÙ¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°·î´Ö¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¿´¤ÎÄì¤«¤é¥×¥ì¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥´¡¼¥ë¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦°ú¤Â³¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
J2¡§ÀÐÅÏ¥Í¥ë¥½¥ó¡Ê¤¤¤ï¤FC¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§½é¼õ¾Þ
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢7·îÅÙ¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ2·î´Ö¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¤ËÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸Ä¿Í¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Âç¤¤Ê¼«¿®¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ²ÝÂê¤ÏÂ¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Æü1Æü¤òÂçÀÚ¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¥´¡¼¥ë¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤òÎÌ»º¤·¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¼°Ò¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
J3¡§¥â¥Ï¥Þ¥É¥Õ¥¡¥ë¥¶¥óº´Ì¾¡Ê¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§½é¼õ¾Þ
¡Ö¤Þ¤º¡¢7·îÅÙ¤Î·î´Ö¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¤ËÁª½Ð¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤ËÍè¤Æ¡¢ÎÉ¤¤´ÆÆÄ¡¢ÎÉ¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢ÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤É¤ó¤É¤ó³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
J1¡§¥Ý¡¼¥×¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡Ê¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§½é¼õ¾Þ
¢§2025Ç¯7·î19Æü¡¡Âè24Àá¡¡¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìvs¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡¡90¡Ü3Ê¬¤Î¥»¡¼¥Ö
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÏÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤âÌµ°Õ¼±¤Ë¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¼Â¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ú¤Â³¤Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
J2¡§¥à¥ó¡¦¥¥ç¥ó¥´¥ó¡ÊÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§½é¼õ¾Þ
¢§2025Ç¯7·î5Æü¡¡Âè22Àá¡¡V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºêvsÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡¡90¡Ü5Ê¬¤Î¥»¡¼¥Ö
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥»¡¼¥Ö¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Áª¼ê¤Ë´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»î¹ç¤Ç¥»¡¼¥Ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×
J3¡§»³ËÜÆ©°á¡ÊFCÂçºå¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§2²óÌÜ
¢§2025Ç¯7·î26Æü¡¡Âè22Àá¡¡FCÂçºåvs¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ô¡¡61Ê¬¤Î¥»¡¼¥Ö
¡Ö2¡¦3·î¤ËÂ³¤¤¤ÆºÆ¤ÓÁª½Ð¤¤¤¿¤À¤ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¼õ¤±Ï¢Â³¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ç·â¤¿¤ì¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Áá¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°½¤Àµ¡¢Áê¼ê¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤ÎµÍ¤áÊý¤ò°Õ¼±¤·¾¯¤·¤Ç¤â¥·¥å¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤ò¶¹¤¯¤¹¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼ºÅÀ¤òËÉ¤²¤¿¤Î¤ÏºÇ¸å¤Ë»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿Àî¾åÁª¼ê¡¢¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÄéÁª¼ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¹¶¼é¤È¤â¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç°ìÃ×¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢º£²ó¤Î¼é¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê½¸ÃæÀÚ¤é¤µ¤ººÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÀ¼±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¿´¶¯¤¤¸å²¡¤·¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¸¬µõ¤Êµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ÇÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¢§J1¡§¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
¢§J2¡§¸ÅÄ¹Ã«ÀéÇî¡Ê¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¡Ë
¢§J3¡§Â¼±Û³®¸÷¡Ê¾¾ËÜ»³²íFC¡Ë
¢§J1¡§¥Ý¡¼¥×¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡Ê¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ë
¢§J2¡§¥à¥ó¡¦¥¥ç¥ó¥´¥ó¡ÊÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡Ë
¢§J3¡§»³ËÜÆ©°á¡ÊFCÂçºå¡Ë
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Î·î´ÖMVP¤Ï¡¢7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Ç3ÀïÁ´¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤«¤é¡¢FWµÜÂåÂçÀ»¤¬¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£µÜÂå¤Ï7·î³«ºÅ¤Î¥ê¡¼¥°ÀïÁ´3»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢2¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£JFAµ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¤Ï¡Ö³ÐÀÃ¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥°Àï¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂ¾¤ÎÁª¼ê¤ÈÈæ¤ÙÌÀ¤é¤«¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¥´¡¼¥ë¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÀä»¿¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢µÜÂå¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÄÌ»»3ÅÙÌÜ¤ÎÆ±¾Þ¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡J1¤Î·î´ÖÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤Ï¡¢7·î¤ÎÃÊ³¬¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¿À¸Í¤«¤é¡¢µÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤¬ÄÌ»»3ÅÙÌÜ¤ÎÁª½Ð¡£º£µ¨¤è¤ê¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥Ù¥¹¥È¥»¡¼¥Ö¾Þ¤Ç¤Ï¡¢Âè24Àá¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀï¡Ê3¡Ý3¡Ë¤Î90¡Ü3Ê¬¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ÎGK¥Ý¡¼¥×¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¤¬¥Á¡¼¥à¤òÇÔËÌ¤Î´íµ¡¤«¤éµß¤Ã¤¿¥»¡¼¥Ö¤¬µ±¤¤¤¿¡£·î´Ö¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤ÎMFº´Æ£Î¶Ç·²ð¤¬º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢Âè24Àá¤ÇÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤È¤Î¾å°ÌÂÐ·è¤ò3¡Ý2¤ÇÀ©¤·¤¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤«¤é¡¢ÀèÀ¸¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤ÎFW¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿
¡¡7·îÅÙ¤Î³Æ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô°ìÍ÷¡¢¤ª¤è¤Ó¼õ¾Þ¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥° KONAMI·î´ÖMVP
J1¡§µÜÂåÂçÀ»¡Ê¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§3²óÌÜ
¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°7·î¤Î·î´ÖMVP¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢Èó¾ï¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ä¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¼è¤ì¤¿¾Þ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÂç»ö¤Ê»î¹ç¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
J2¡§ã·Æ£½ÓÊå¡Ê¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§½é¼õ¾Þ
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°7·îÅÙ¤Î·î´ÖMVP¤ËÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¸ÀÍÕ¤Ç´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¡Íø¤¬³§¤µ¤ó¤Ø¤Î°ìÈÖ¤Î²¸ÊÖ¤·¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÀï°ìÀï¤ËÁ´¤Æ¤ò·ü¤±¡¢J2Í¥¾¡¡¦J1¾º³Ê¤òÄÏ¤ß¼è¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤·¡¢¾¡Íø¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥´¡¼¥ë¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
J3¡§ß·¾åÎµÆó¡Ê¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§½é¼õ¾Þ
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï7·îÅÙ¤ÎKONAMI·î´ÖMVP¤ËÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÈÂ²¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼Á´¤Æ¤Î¿Í¤Î»Ù¤¨¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¶ì¤·¤¤»þ´ü¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Äü¤á¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤Î¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¾å¤Ë¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ëº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£J2¤Ë¾º³Ê¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç´î¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¢£ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥° ·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë
J1¡§¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§½é¼õ¾Þ
¢§2025Ç¯7·î20Æü¡¡Âè24Àá¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºvsÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡¡5Ê¬¤ÎÆÀÅÀ
¡Ö7·îÅÙ¤Î¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤ò¼õ¾Þ¤Ç¤¡¢¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÀÅÀ¤Ï¼«Ê¬°ì¿Í¤ÎÎÏ¤Ç¼è¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç·è¤á¤¿¥´¡¼¥ë¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼Â¤ê¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢Áê¼êGK¤¬¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤âÁ°¤¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ºÇ¤â¤¤ì¤¤¤Ê¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿¡¢Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ê»î¹ç¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¡¢¾¡Íø¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡×
J2¡§¸ÅÄ¹Ã«ÀéÇî¡Ê¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§½é¼õ¾Þ
¢§2025Ç¯7·î12Æü¡¡Âè23Àá¡¡¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄvs¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¡¡44Ê¬¤ÎÆÀÅÀ
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï7·î¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ2·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÉáÃÊ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿1ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¥´¡¼¥ë¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
J3¡§Â¼±Û³®¸÷¡Ê¾¾ËÜ»³²íFC¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§½é¼õ¾Þ
¢§2025Ç¯7·î12Æü¡¡Âè20Àá¡¡¾¾ËÜ»³²íFCvsÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö¡¡19Ê¬¤ÎÆÀÅÀ
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢J3·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤ËÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¾ï¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò°Õ¼±¤·¡¢GK¤Î°ÌÃÖ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÆÀÅÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¡¼¥°Àï¤âÀÞ¤êÊÖ¤·¤ËÆþ¤ê¡¢Æñ¤·¤¤»î¹ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯ÆÀÅÀ¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤³¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦Æü¡¹ÅØÎÏ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥° ·î´ÖÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ
J1¡§µÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¡Ê¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§3²óÌÜ
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¼è¤ì¤¿¾Þ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¤â¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï»°Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ËËþÂ¤»¤º¤³¤ì¤«¤é¤â°ìÀï°ìÀï¡¢Á´ÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
J2¡§¿¹Ä¾¼ù´ÆÆÄ¡Ê¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§2²óÌÜ
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï·î´ÖÍ¥½¨´ÆÆÄ¤ËÁª½Ð¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ 7·î¤Ï2»î¹ç¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¶¯¤¤¸å²¡¤·¤â¤¢¤ê¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÌ¤ÃÎ¤Ê¤ëÎÎ°è¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£»Ä¤ê¤Î»î¹ç¤â¡¢¶¦¤ËÀï¤Ã¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÀï°ìÀï¡¢Á´ÎÏ¤Ç¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
J3¡§ÀÐùõ¿®¹°´ÆÆÄ¡Ê¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§6²óÌÜ
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢6·îÅÙ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°7·îÅÙ¤ÎÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ËÁª½Ð¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¡¦¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò»Ù¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤ËÀè·î¤Ë½Å¤Í¤Æ¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¸½ºß¼ó°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬²¿°Ì¤Ë¤¤¤ë¤«¤Ç¤¹¡£Àè¤ò¸«¤º¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ì»î¹ç¤Ë¥¯¥é¥Ö°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¤è¤ê°ìÁØ¤Î¤´À¼±ç¡¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¢£ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°·î´Ö¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ
J1¡§º´Æ£Î¶Ç·²ð¡Ê¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§2²óÌÜ
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï7·îÅÙ¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°·î´Ö¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¿´¤ÎÄì¤«¤é¥×¥ì¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥´¡¼¥ë¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦°ú¤Â³¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
J2¡§ÀÐÅÏ¥Í¥ë¥½¥ó¡Ê¤¤¤ï¤FC¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§½é¼õ¾Þ
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢7·îÅÙ¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ2·î´Ö¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¤ËÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸Ä¿Í¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Âç¤¤Ê¼«¿®¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ²ÝÂê¤ÏÂ¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Æü1Æü¤òÂçÀÚ¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¥´¡¼¥ë¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤òÎÌ»º¤·¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¼°Ò¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
J3¡§¥â¥Ï¥Þ¥É¥Õ¥¡¥ë¥¶¥óº´Ì¾¡Ê¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§½é¼õ¾Þ
¡Ö¤Þ¤º¡¢7·îÅÙ¤Î·î´Ö¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¤ËÁª½Ð¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤ËÍè¤Æ¡¢ÎÉ¤¤´ÆÆÄ¡¢ÎÉ¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢ÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤É¤ó¤É¤ó³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¢£ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥»¡¼¥Ö¾Þ
J1¡§¥Ý¡¼¥×¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡Ê¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§½é¼õ¾Þ
¢§2025Ç¯7·î19Æü¡¡Âè24Àá¡¡¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìvs¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡¡90¡Ü3Ê¬¤Î¥»¡¼¥Ö
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÏÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤âÌµ°Õ¼±¤Ë¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¼Â¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ú¤Â³¤Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
J2¡§¥à¥ó¡¦¥¥ç¥ó¥´¥ó¡ÊÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§½é¼õ¾Þ
¢§2025Ç¯7·î5Æü¡¡Âè22Àá¡¡V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºêvsÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡¡90¡Ü5Ê¬¤Î¥»¡¼¥Ö
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥»¡¼¥Ö¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Áª¼ê¤Ë´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»î¹ç¤Ç¥»¡¼¥Ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×
J3¡§»³ËÜÆ©°á¡ÊFCÂçºå¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§2²óÌÜ
¢§2025Ç¯7·î26Æü¡¡Âè22Àá¡¡FCÂçºåvs¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ô¡¡61Ê¬¤Î¥»¡¼¥Ö
¡Ö2¡¦3·î¤ËÂ³¤¤¤ÆºÆ¤ÓÁª½Ð¤¤¤¿¤À¤ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¼õ¤±Ï¢Â³¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ç·â¤¿¤ì¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Áá¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°½¤Àµ¡¢Áê¼ê¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤ÎµÍ¤áÊý¤ò°Õ¼±¤·¾¯¤·¤Ç¤â¥·¥å¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤ò¶¹¤¯¤¹¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼ºÅÀ¤òËÉ¤²¤¿¤Î¤ÏºÇ¸å¤Ë»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿Àî¾åÁª¼ê¡¢¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÄéÁª¼ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¹¶¼é¤È¤â¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç°ìÃ×¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢º£²ó¤Î¼é¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê½¸ÃæÀÚ¤é¤µ¤ººÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÀ¼±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¿´¶¯¤¤¸å²¡¤·¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¸¬µõ¤Êµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ÇÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÚÆ°²è¡Û7·î¤Î·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¡õ¥Ù¥¹¥È¥»¡¼¥Ö
¢£ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥° ·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë
¢§J1¡§¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
¢§J2¡§¸ÅÄ¹Ã«ÀéÇî¡Ê¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¡Ë
¢§J3¡§Â¼±Û³®¸÷¡Ê¾¾ËÜ»³²íFC¡Ë
¢£ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥»¡¼¥Ö¾Þ
¢§J1¡§¥Ý¡¼¥×¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡Ê¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ë
¢§J2¡§¥à¥ó¡¦¥¥ç¥ó¥´¥ó¡ÊÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡Ë
¢§J3¡§»³ËÜÆ©°á¡ÊFCÂçºå¡Ë