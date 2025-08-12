【速報】大阪市浪速区で発生のロシア人女性強殺事件 長男の鑑定留置を決定 大阪地検

大阪市浪速区のマンション一室で６月下旬、ロシア人女性の遺体が見つかった事件。



静岡県に住む２１歳の長男が強盗殺人などの容疑で逮捕・送検されていましたが、刑事責任能力の有無を調べるための鑑定留置が行われることが決まりました。



▽顔には殴られた痕捜査を進めると“隣マンションからベランダに何者かが飛び移った可能性”が浮上



６月２７日、大阪市浪速区にあるマンションの一室で、この部屋に住むイトウ・エレナさん（当時５０）がベッドで死亡しているのを、別居中のロシア人の夫が見つけ、知人を通じて警察に通報しました。





司法解剖では、エレナさんは前日の６月２６日午前に死亡したと推定された上で、死因は熱中症とされました。しかし、エレナさんの顔には複数の殴られた痕があり、右手には防御創があったことなどから、大阪府警は殺人事件の可能性があるとみて捜査を続けていました。その結果、エレナさんの住むマンションと隣のマンションがかなり近接していて、何者かが隣マンションの共用通路からエレナさんの部屋のベランダに飛び移り、窓から室内に侵入した可能性が浮上。防犯カメラ映像の解析などの結果、エレナさんの長男が職場を無断欠勤したうえで、静岡県御前崎市の自宅から公共交通機関を使い大阪を訪れ、６月２６日にエレナさんの自宅マンションの隣マンションに侵入していたことが判明したということです。▽１回目は邸宅侵入、２回目は強盗殺人の容疑で逮捕これを受け大阪府警は、長男を７月７日に邸宅侵入の容疑で逮捕。長男は隣マンションに侵入したことを認めた上で、ベランダを通じてエレナさんの自宅室内に入ったことや、エレナさん死亡への関与をほのめかしました。そして７月２８日、府警は強盗殺人の疑いで長男を再逮捕。逮捕容疑は６月２６日、エレナさんに対し、顔面や頭部を数十回殴ったり、首を両手で締めつけて圧迫するなどの暴行を加えて殺害したうえ、現金約１万５千円を奪ったというものです。長男は逮捕後の取り調べで、強盗殺人容疑については黙秘していました。▽３か月間の鑑定留置が決定この事件をめぐり、大阪地検は長男の刑事責任能力の有無を見極めるため、鑑定留置を行うことを決めました。期間は８月１２日〜１１月１３日の約３か月です。