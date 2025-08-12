「しゃもじみたい」異様な建造物に住民驚き 正体は…送電用の鉄塔 メンテナンスで塗料など飛散防止のため防護ネットで全体覆う 東京・多摩市
謎の建造物が目撃されたのは、東京・多摩市です。
ビルなどが立ち並ぶ一角に、異様な雰囲気の建造物が…。
しかも、その存在に12日、気がついたという人も…。
近隣住民：
（Q. あれは何？）いや〜知らないです。気にはなりますね。
突然現れたという不気味な物体。
その正体を探るべく近づいてみると、物体が建っていたのは、聖蹟桜ヶ丘駅のすぐ近く。
高さは数十メートル、全体が灰色のシートのようなもので覆われていました。
その異様な姿に、住人たちも「しゃもじみたい」「倒れてきそう。昨日はこうなってませんでした」などと興味津々。
一体、この建造物の正体は何なのか。
布の中にチラリと見えた鉄骨に、上の方で何本ものびる線。
その正体は、送電用の鉄塔です。
東京電力によりますと、現在、周辺の鉄塔はメンテナンス中で、塗料や粉じんが飛ぶのを防ぐために、灰色の防護ネットで全体を覆っていたということです。
東京電力は「高所での作業や重機による作業などがあるため、工事現場への立ち入りはご遠慮いただきたい」とコメントしています。