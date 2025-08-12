100cmのヒップを持つグラドルの倉持由香（33）が、ゲームキャラクター春麗のコスプレ姿を披露し、「見事な着こなしでスタイルの良さが際立ちます」など反響が寄せられている。

【映像】倉持由香のセクシーな水着春麗コスプレ（全身あり）

2019年11月、プロゲーマーとして活躍するふ〜ど選手（39）と結婚した倉持。2021年6月には第1子となる男の子が誕生した。

結婚後も自慢の100cmのヒップが際立つ姿をたびたび投稿しており、お風呂での競泳水着ショットや、人気格闘ゲームシリーズ『餓狼伝説』に登場するキャラクター不知火舞のコスプレショットも公開している。

2025年8月11日には自身のXで「水着春麗〜」とつづり、STREET FIGHTERシリーズに登場するキャラクター春麗のセクシーなコスプレを披露している。

この投稿には「生きてて良かったです！！！！！！！目も、脳も、感情も、全てがとってもとっても幸せです！！！！」「これは再現度高い」「スピニングバードキックしてほしい！！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）