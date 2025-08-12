“車社会”ともいわれる熊本。今回の大雨で河川などが氾濫し、車の水没が相次ぎました。多くの人が突然生活の必需品を失い、不便さを強いられています。

レッカー追いつかず 至るところに放置車が

熊本市内では朝早くからレッカー車が走り回り、水没した車を次々と移動させていました。1mほど冠水した住宅地には、水没した車も多数あります。

住人「もう屋根上まで水が来て。車はもう使えないよ、ちょっとした水で何十万の損」

床上浸水した住宅では、駐車場の車2台が水没しました。住民は不安げな表情です。

住人「この（塀の）上あたりまで水が来て。車がないと困る。子どもも熱が出ていて、病院に連れて行きたいけど連れていけない状態。職場が遠くて車が必要なので、これからどうしようかと」

多くの車が水没したことでレッカー車の手配が間に合わず、道路の至るところに車が放置される危険な状態が続いています。

記者「こちら熊本市内の路上ですが、水没した車が今も放置されています。被害は深刻です」

中には所有する車4台が全て水没した人もいました。

住人「全部動かない。レッカーもすごく多いみたいで順番待ちに。業者も休みなので、まだ手配がとれていない」

車も、パソコンも電話もダメ お盆シーズンの事業所に大打撃

影響は事業所にも出ていました。熊本市中央区段山本町のレンタカー店は、周囲と比べて低い場所にあるため濁流が押し寄せ、浸水の深さは約2mにも及んだといいます。

この店舗ではマイクロバスを含め、約50台のレンタカーが使用できなくなりました。他の店舗から車を提供してもらい、どうにか営業は続けていますが…。

従業員「パソコンも電話も全部ダメなので、手書きで全部」

今はお盆シーズン、本来であればかき入れ時です。休日返上で復旧作業を急いでいます。

従業員「帰省された人が使うので、どうにか駆使してやっているけれども…」

八代エリアのバス運行に支障

さらに、影響は公共交通にまで広がっています。産交バス八代営業所は38台のバスのうち34台が被災し、8月12日は終日運休しました。

産交バス八代営業所 堺哲郎所長「路線バス、循環バスについてはほぼ使えない状況」

営業所前の道路が冠水し、営業所にも水が流れ込みました。

記者「この営業所に水が押し寄せ、路線バスのタイヤが半分ほど浸かる60センチほどのところまで水が押し寄せました」

堺所長「バッテリーなどが水没して使い物にならなくなった」

エンジンがかからない車両のほかに、電子機器の不具合でドアの開閉などが安全にできない車両もあります。

また、営業所の整備工場も被災し不具合のチェックも思うようにできません。

真夏の暑さが戻る中、従業員たちは通常運行に近づけるよう作業を進めていました。

営業所の従業員「思ったより雨がすごかったので、早く元の状態に戻れれば」

産交バス八代営業所は、残る4台と他の営業所から取り寄せた5台で八代駅や中心部の商業施設をまわる循環バスを運行します。

現在、あす13日以降の運行を目指し準備を進めています。

一方、八代と芦北方面や松橋方面を結ぶバスは運行再開のめどが立っていません。