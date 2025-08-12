本田真凜、映画初出演で”妹の幼なじみ”鈴木福と共演 憧れの橋本環奈には人見知り
プロフィギュアスケーターの本田真凜が12日、都内で行われた映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』（9月5日全国公開）ジャパンプレミアに登壇。映画初出演となる本作で、妹・本田望結の”幼なじみ”である鈴木福と共演したことへの戸惑いを明かし、憧れの橋本環奈への思いを明かした。
【全身ショット】デコルテあらわなブラック衣装で登場した本田真凜
イベントには本田のほかに、橋本環奈、眞栄田郷敦、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、吉田剛明、羽住英一郎監督が登壇した。本作で映画初出演となる本田は、「妹の幼なじみが福くんなんです。子役時代に同じ事務所でレッスンに行ってたのを私はついて見に行ってたんです。だからその時代がはじめまして」と鈴木との出会いは妹の本田望結つながりだと告白。続けて「その福くんと同級生で、ちょっと恋人いくかいかないかみたいな役をやるときが来るとは思ってなかったので、本当にすべてがびっくり」と戸惑いがあったことを明かした。
また、「個人的に橋本環奈さんがすごく好き」とし、「写真集も買ってるんですけど」とも明かした。突然の告白に橋本が目を丸くし、喜びをあらわにする中、本田は続けて「でも本当に人見知りで目も合わせられなくて、環奈さんが後ろ向いてるときに耳の形まできれいだなと思いながら、きょうジロジロ見ちゃいました」と暴露。橋本は「本当に知らなくて。本当に、ああどうしよう、耳の形見られてたんですか、恥ずかしい」としながらも、「本当にうれしくて。それこそメイクさんにめちゃくちゃ肌白くてかわいいねって話してたんです。真凜ちゃんのこと」と絶賛。「…のわりに」と続けて、「『いえーい！』とかって話しかけても…固まってらっしゃった」と本田の人見知りぶりを感じていたことを明かした。
本作は、小説創作プラットフォーム「エブリスタ」で人気No.1の携帯小説作品として話題となり、2014年には村瀬克俊氏による漫画版が漫画誌アプリ「少年ジャンプ＋」（集英社）で連載、同サービスで累計閲覧数1億回を初めて突破した人気作品に。22年に実写映画化され、10代・20代の男女から絶大な人気を集め、興行収入11.8億円を記録した。
前作に引き続き、主人公・森崎明日香役で橋本環奈が主演し、高広役の眞栄田郷敦が出演。新たに“カラダ探し”に巻き込まれる5人の高校生役として、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明が出演する。
