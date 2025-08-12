Image: Kyle Barr / Gizmodo US

もうずーーーっと欲しいと言い続けていて、やっとチラホラ噂が聞こえてきて期待が高まっているもの。そう、MacBookのバジェットモデルです。欲しい。すごく欲しい。

Appleの著名アナリスト、ミンチー・クオ氏も安価MacBookの存在を示唆していますが、これを後押しする新たな話がでてきました。

10万円を切る可能性も

ネタ元のDigitalTimes Asiaがサプライチェーンのなかの人からの匿名情報として報じたところによれば、AppleはMacBookのバジェットモデルを進行中。

ディスプレイサイズは12.9インチで、価格は600ドルから700ドル（約8万〜10万円）。現行のM4チップ搭載MacBook Airが999ドルなので、400ドル近く価格が下がることになります。

日本円では、MacBook Airは16万4800円。となるとバジェットMacBookは10万円…もしかしたらギリギリ10万円を切る可能性も…！

低価格を実現するのは、MacBookに通常搭載されるMシリーズチップではなく、iPhoneに搭載されるAチップシリーズだから。iPhone 16 Proに採用されているA18 Proチップがのると予想されています。iPadが、iPad miniとiPad Air/ Proで、AチップとMチップを使い分けていることを思えば、この作戦は納得。

そもそも昨今のパソコン、ひいてはチップは、普通の人（ネット観覧やオフィス作業）にはオーバースペックなのです。スマホでもできるタスクが主な人は少なくないわけで、ならばスマホチップでPCの大きさにしたら便利じゃないかという話です。

iPhoneのバジェットモデルである、iPhone 16eがDynamic IslandやMagSafe充電には非対応なのと同じく、バジェットMacBookも最新機能はいくつかスルーされるでしょう。スクリーンはIPS方式の液晶パネルでしょうし、画質も基本モデルより多少下がる可能性もありますし、出力ポートも少ないかもしれません。対応する機能も制限されるかもしれません。

しかし、それでいいんです。それがいいんです。だって最大のポイントはお手頃価格であり、ここではそれがすべてなのですから！

DigitalTimesは、バジェットモデルの登場は早ければ年内もありと予想。一方で、クオ氏は来年登場と予想しています。