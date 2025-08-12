ひとまず第一難問クリア？上手に答えることができて得意げ｜どうなる発語ほぼなし一歳半検診【ママリ】
1歳半の健康診査が始まりました。この日の予定を見ると、想像以上にびっしり…。無事に終えることができるのか、綾永さんは不安で仕方がありません。
©ayanaga.naga
検診スケジュールをみて、内容のボリュームに驚きます。
©ayanaga.naga
©ayanaga.naga
綾永さんの順番になりました。気になっていた内容を付箋に書いて渡し、先生にみてもらうことにします。
©ayanaga.naga
©ayanaga.naga
指さしテストは、おそるおそるですが上手に取り組んでいます。しっかりコミュニケーションが取れているようです。
©ayanaga.naga
知らないものもあり、全問正解とはいかなかったですが、しっかりと理解していることが分かりました。頑張りましたね。
親として不安に思うことは当然のこと
©ayanaga.naga
©ayanaga.naga
このお話は、作者・綾永/育児エッセイ漫画(@ayanaga.naga)さんが体験した1歳半健診の様子を描いたものです。娘の発語の遅れや人見知りの強さが気になっていた綾永さん。検診当日は、「何か指摘されるのでは」と心配しつつも、まずは場所見知りの娘さんがスムーズに受けられるかどうかが気がかりだったそうです。
実際の健診では、やはり不安が的中。思いがけずつらい気持ちになる場面もあったようです。子どもの発達や成長には個人差があると、頭ではわかっていても、親であれば少なからず不安を抱えるものですよね。特に、周囲の子と比べてしまい、「うちの子は大丈夫かな…」と悩むこともあるでしょう。
この作品には、子どものことを思うあまり、どうしても不安を抱えてしまう親の気持ちがリアルに描かれています。読みながら「わかる」と共感せずにはいられません。
それでも、わが子のために日々向き合っていること自体が、すでに立派なこと。「今できることをしている自分を、ぜひ肯定してあげてほしい」そんな優しいメッセージが込められたエピソードです。
記事作成: ゆずプー
