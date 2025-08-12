¡Ö¤¨¡¢60ºÐ¡Ä¡×¸µÉ×¤ÏÌ¾²£¹Ë¡¢Ì¼¤Ï¤Ý¤«¤Ý¤«¥ì¥®¥å¥é¡¼¡Ä¸µ¥Õ¥¸¥¢¥Ê¤Î¶á±Æ¤Ë¾×·â¡Ö¼«Á³¤Î¤Þ¤ÞÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÁêÅö¤ÊÅØÎÏ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÎÀ¼
ÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù²Ú¤ä¤«¤ÊÍÍ»Ò
¡¡¸µÉ×¤ÏÂè65Âå²£¹Ë¤Îµ®Çµ²Ö¡£60ºÐ¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÉðÆâÆ«»Ò¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï²ÏÌî·Ê»Ò¡£
¡¡¡Ö³Ø¸¦ËÜ¼Ò¤Ë¤Æ6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥ó¥¯¥¹¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë²ÏÌî·Ê»Ò¤µ¤ó¤½¤·¤Æ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î×¢²¬¤Þ¤ê¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ¹Ê÷¹¬Ç·½õ¥È¡¼¥Þ¥¹¤¯¤ó¤È»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö»ä¤ÎÅ·»È¡¢²ÏÌî·Ê»Ò¤µ¤ó¤È¤Î¤ª¼Ì¿¿¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÂ¿¤á¤ËºÜ¤»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Ã¡Ê´°Á´¤Ë»ä¤Î¼ñÌ£¡Ë¤Þ¤ê¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¥È¡¼¥Þ¥¹¤¯¤ó¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡¼!¡×¤È¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖÉ½¾ð¤ä»ÑÀª¤â´Þ¤áÁêÅö¤ÊÅØÎÏ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤À¤±¤Ç¤â¸«½¬¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¼«Á³¤Î¤Þ¤ÞÈþ¤·¤¤¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤â¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤¨¡¢60ºÐ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¡Ä¼ã¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡²ÏÌî¤Ï¡¢1995Ç¯¤Ëµ®Çµ²Ö¸÷»Ê¤µ¤ó¤È·ëº§¤·2018Ç¯¤ËÎ¥º§¡£02Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¼¡½÷¤ÎÇò²Ï¤ì¤¤¤Ï¸½ºß¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤ÎÌÚÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£