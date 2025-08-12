¡ÖÏ²Ï²»³¾®ÍÅ²ø¡×¤Î¶½¼ý¤¬Ãæ¹ñ¹ñ»º2D¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è»Ë¾åÎòÂå¥È¥Ã¥×¤Ë
2Æü¤ËÉõÀÚ¤é¤ì¤¿Ãæ¹ñ¹ñ»º¥¢¥Ë¥á¡ÖÏ²Ï²»³¾®ÍÅ²ø¡ÊNobody¡Ë¡×¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬11Æü¸áÁ°11»þ»þÅÀ¤Ç5²¯7400Ëü¸µ¡ÊÌó117²¯6700Ëü±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢¡ÖÂçµû³¤Ü«¡Ê¹È¤Âçµû¤ÎÅÁÀâ¡Ë¡×¤Î5²¯7300Ëü¸µ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¹ñ»º2D¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤È¤·¤Æ¤ÏÎòÂå¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡ÖÏ²Ï²»³¾®ÍÅ²ø¡×¤Ï¡¢¥¤¥Î¥·¥·¤ÎÍÅ²ø¡Ö¾®ÃöÍÅ¡×¤¬Ãç´Ö¤ÎÍÅ²ø¡ÖÈºê²Àº¡×¤ä¡Ö²«ÁÍÏµÀº¡×¡¢¡ÖàÏàÏ²ø¡×¤È¼è·Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¡¢Çú¾Ð¤È¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎËÁ¸±¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÀä»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¡¦Æ¦á¢¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ï8¡¥6¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KN¡Ë