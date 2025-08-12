¡Ö¥¯¥½¥«¥Ã¥³¤¨¤¨¡×Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤«¤é½½¿ôÇ¯¡Ä52ºÐ¤ÎàÀî±Û¥¹¥Þ¥¤¥ëá¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¡¼¤¤!!¡×¡ÖÃË¤Ç¤â¸«¹û¤ì¤ë¡×SNSÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë
52ºÐ¤Îº£¤âÀî±Û¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ï·òºß
¡¡2010Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡¢ÎÁÍý¿Í¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤ä¡¼¤Ò¤ê¤Ò¤ê¤·¤ÆÇòÇ®¤·¤¿¤¤¤¤»î¹ç¤Ç¤·¤¿!!¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ìîµå´ÑÀï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥·¥§¥Õ¤ÎÀî±ÛÃ£Ìé¤µ¤ó(52)=µÜºê¸©½Ð¿È¡£
¡¡¥á¥¬¥Í»Ñ¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤òÁ÷¤ê¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ÌàÀî±Û¥¹¥Þ¥¤¥ëá¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤Ë¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤·¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤ã¡ÁÀî±Û¥·¥§¥Õ¤À¡×¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¡¼¤¤!!¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤ª´éÇÒ¸«´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¥¯¥½¥«¥Ã¥³¤¨¤¨¡×¡ÖÃË¤Ç¤â¸«¹û¤ì¤ë¡×¡Ö¤º¡¼¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤É´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£