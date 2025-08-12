日本マクドナルド“ポケカ転売”で謝罪、対策も…大量購入や廃棄が 中国サイトでも大量出品
人気のポケモンカードがついたハッピーセットの販売をめぐり、転売目的での大量購入や食品の廃棄などがあったとして日本マクドナルドが謝罪しました。
転売の対策はされていたハズでした。
記者「フリマサイトを見てみると、マクドナルドのポケモンカード、多く今も出品されています」
フリマサイトに出品されていたのは、マクドナルドの「ハッピーセット」を購入した人に2枚配布されていた「ポケモンカード」です。中には…。
記者「5万円や10万円を超えるものも確認できます」
100枚およそ15万円で出品されているものも。
日本マクドナルドは11日、こうした転売を受け、謝罪しました。
日本マクドナルド「対応が不十分であったことを厳粛に受け止めております」
配布が始まった、9日には…。
記者「マクドナルドの店舗は、店の外まで人があふれています」
日の出前から40人ほどの行列が。人気の「ポケカ」とあって、手に入れた人は…。
午前4時から並んだ人「自分のコレクションに加えようかなと」
一方、配布前から懸念されていたのは“転売目的”による大量購入。今回は1人5セットまでと、個数制限を設けるなど対策。さらに、フリマサイト「メルカリ」とタッグを組み、“悪質な”出品は削除するよう態勢を整えていたのですが…。
ハッピーセットを購入した人「自分は知り合いが欲しいから並んでって言われて買いに来ました」「分からない。オレは手伝い。興味ない。中国人のお手伝い、そういうことや」
各地で大量購入が発生し、商品が道ばたに放置される事態にも発展。
「メルカリ」を見ても、数多くの出品があり、中には、2万円以上で購入されたものもありました。メルカリは悪質な出品は削除するなど適切に対応していくということです。
一方、中国のフリマサイトを見てみると…。
記者「ハッピーセットのポケモンカードが大量に売られていますね。すごい数です。1枚2000円ほどで売られています」
ここにもハッピーセットのポケモンカードが。さらに…。
記者「タダでマクドナルドを食べてくれる人を募集しています」
より多くのポケモンカードを入手するためでしょうか、セットでついてくる大量のハンバーガーなどを食べる“食事代行”の募集まで。
転売目的の購入が増えると、被害を受けるのは“本当に欲しかった人たち”です。
9歳「大人が優先的に買って、子どもが買えなくなる。友達も欲しいと言ってたけど買えないし、むかついた」
13歳「ポケモンカード自体が欲しくて買い込んでいる人が、ほとんどだと思う。ちゃんとハッピーセットが欲しい人に行き渡ってほしい」
対策を取ったにもかかわらず、またしても浮上した転売・大量購入について、転売問題に詳しい専門家は…。
経営コンサルタント・坂口孝則さん「1人5セットまでといっても、次々並ぶ・隣の店に行くのは自由自在だった。良心に訴えるだけでしたよね」
多くの人に届けるためには、より踏み込んだ対策が必要だと指摘します。
経営コンサルタント・坂口孝則さん「電話番号・メールアドレスに、ひも付いたアプリを作って、1つのアカウントでは1つしか買えないとか、そういう工夫で（悪質な転売を）減らすことはできる」日本マクドナルドは今後、販売個数をより厳しく制限する可能性もあるとしています。