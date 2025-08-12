配当収入の安心感が“勤務医からの転身”を後押し「おかげで“ストレスフリー”な生活を手に入れました」
医師をはじめ、多忙な生活を送るビジネスパーソンにとっては仕事が第一で、お金の管理は二の次、三の次になりがちです。しかし、資産をどのように管理し、増やしていくかによって、その後の人生が大きく変わることもあります。そこで、実際に5年前から投資を始めて資産を倍増させたことをきっかけに、勤務医からフリーランスの医師＋投資家に転身した関西在住の医師・Kさん（35歳）にインタビュー。今回は、病院を辞めてフリーに転身した理由と経緯について伺いました。
「長い間診ていた患者さんの病状が悪化して入院されたため、昼夜を問わず呼び出しに対応しなければならなくなり、それまで以上に多忙を極めました。いつ呼び出しが来るか分からず、緊張状態が続いて夜眠れなくなり、朝まで冷や汗をかいて過ごしたり、昼間にぼーっとしたりするようになりました。コロナ禍によるストレスも重なり、明らかに過労の状態でした」
それが半年以上続き、そのうち自分が今何をしなければならないのかも分からないような状況になり、さすがに「これはマズい」と思って上司に相談したところ、「しばらく休んだほうがいい」と言われました。
「完全に休業して自宅で療養するのも選択肢の1つでしたが、上司や精神科の先生とも相談し、自分にしかできない最低限の仕事のみをする形で、出勤しながら療養を続けました」
すると、過度なストレスから解放されたせいか、徐々に体調は快復してきました。しかし、3カ月以上たち、元の業務に復帰した後、Kさんは大きな決断を下します。
「病院を辞めることにしました。体調は快復しても、もう元のような生活を続けることはできないと思いました。あの過酷なサイクルに戻れば、またいつ再発してもおかしくないと感じたからです。その頃には基礎的な生活費を配当で賄える状態になっていましたし、医師免許があればおそらく食いはぐれることはないでしょうから、辞めても困ることはないという安心感がありました。ただ、主治医として5年近くお付き合いしていた患者さんもたくさんいたので、その関係が打ち切られると思うと、退職には相当な葛藤が伴いました。また、医師としてのキャリアパスを自ら放棄することになり、一から自分を育ててくれた上司にも合わせる顔がありませんでした」
「祖父母や母は以前からあまりの忙しさに私の身体の心配ばかりしていたので、比較的すんなり受け止めてくれました。ただ、父はかなり驚いたようで、『せっかく入ったのにもったいない』『もう少しよく考えてみては？』と説得されました」
しかし、Kさんの決意は固く、結論が変わることはありませんでした。
「上司に辞意を伝えると『えっ、辞めるの？』と驚いていましたが、それまでのいきさつがあったので、了承してくれました。実を言うと、上司を含め病院の人たちには、資産運用で食べていけるという事情は一切伝えていません。言ってもおそらく理解してもらえないだろうと思ったからです」
「以前に比べると医業に割く時間がかなり減り、収入的にも医業6割、投資4割といった感じですが、もともと自分の時間や心のゆとりを確保したくて病院勤めを辞めたので、想定通りです。フリーランスの医師はまだまだ少数派ですが、医師を常勤で雇うコストはかなり高いため、単発や非常勤の需要は意外と高いんです。派遣経由の単発がベースですが、最近では行った病院から直接依頼されるケースも増えています」
特に事業所の出張検診は春や秋に集中し、引く手あまたですが、自分のペースで選んでいるそうです。ちなみに、公立病院の勤務医時代と比べ、現在の時間単価は2〜3倍にも上るとか。
「勤務医は高給取りのように思われますが、つまるところ超長時間労働なので、時間単価にするとかなり安いわけです（笑）。私の場合、生活費は配当から出せているので、休みたいときに休めるし、無理して働いて身体を壊すといった心配もなくなりました。何より、働き方や生活スタイルを自分自身でコントロールできることがありがたいですね。おかげで今は文字通り“ストレスフリー”な生活を送れています」
さらに、投資はKさんに新たなライフワークや生きがいなどをもたらしたと言います。
執筆：塩田真美（しおたまみ）
出版社の女性誌・マネー雑誌の編集部を経て、フリーの編集者・ライターとして活動。主に女性誌や広報誌、金融関連サイト、書籍などで、人物インタビューのほか、NISA（少額投資非課税制度）、株主優待、ふるさと納税、節約術などの記事を手掛ける
(文:All About 編集部)
