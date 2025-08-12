爛蹈鵐鞍院ジーンズ畛僂如

73歳の女優が艶やかなロングヘアで若々しいファッションを見事に着こなし…。新進気鋭女優との2ショットが反響を呼んでいる。

制服姿の藤粼ゆみあ(17)がピースサインをする隣で、ジーンズを履く若々しい姿を見せるのは風吹ジュン。ドラマ「照子と瑠衣」(NHK)のオフショットを紹介する藤粼のインスタグラムに登場した。

「撮影の合間には風吹ジュンさんとお写真も撮っていただき、忘れられない時間になりました。素敵な作品に関われたこと、心から嬉しく思います」と思いをつづり、笑顔あふれる2ショットを披露している。

SNSでは風吹の姿に「ぜんぜん変わらず素敵ですね♡」「スゲェ…風吹ジュンさんや…」「風吹ジュンさんって73歳なんだね。信じられないぐらい若いし、雰囲気が変わってない」などの声が上がった。

ドラマ「照子と瑠衣」で共演した風吹ジュン(左)と藤粼ゆみあ

（藤粼のインスタグラム@yumia_fujisakiより）

風吹は1977年に「白熱デッドヒート」(東宝)で映画初出演すると、1979年の「蘇える金狼」(東映洋画)で俳優の松田優作(享年40)と共演。体当たり演技で女優として高い評価を得ると、テレビドラマでも好演。これまで数えきれないほどの出演歴を誇っている。



