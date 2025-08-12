「2歳だなんて」元テレビ朝日アナウンサー、息子＆娘との誕生日ショットに「大きくなりましたね」の声！
元テレビ朝日アナウンサーで現在はフリーアナウンサーとして活動する竹内由恵さんは8月11日、自身のInstagramを更新。息子と娘とのスリーショットを公開しました。
【写真】竹内由恵、息子＆娘との誕生日ショット公開！
この投稿にファンからは、「お誕生日おめでとうございます」「ステキなプレートで大喜びでしょうね」「親子すっごくかわいい」「クオリティたかっ」「まだ赤ちゃんと思っていたら2歳だなんて」「大きくなりましたね」「めっちゃおいしそう」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「ステキなプレートで大喜びでしょうね」竹内さんは、「はっぴばーすでー！」とつづり、3枚の写真を投稿。娘の2歳の誕生日を祝福する様子を公開しました。1枚目では、アンパンマンのキャラクターを再現したバースデープレートを披露。クオリティーが高く、見た目もかわいらしく仕上がっています。2枚目では、バースデーバルーンを抱えた竹内さんと息子、娘とのスリーショットも。竹内さんのにこやかな表情から、家族の幸せな雰囲気が伝わってきます。
「親子すっごくかわいい」竹内さんは5月7日の投稿で、「GWは急きょ、家族で大阪へ！大阪万博に行きました。そしてUSJにも行きました」とつづり、子どもたちと一緒に大阪旅行を楽しむ様子を公開しました。コメント欄では、「親子すっごくかわいい」「楽しそう」「しあわせ家族」といった声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
