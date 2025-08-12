8月12日の県内は大気の不安定な状態が続き各地で断続的に雨が降りました。気象台は12日夜はじめ頃まで土砂災害に厳重な警戒を呼びかけています。（8月12日午後6時15分現在）



（リポート）

「午前10時半の村上市です。村上市には現在土砂災害警戒情報が出されています。雨も降り続いている状態です」



大気の不安定な状態が続き、断続的に雨となった県内。



3年前の大雨で浸水被害が出た村上市。住民からは不安の声が聞かれました。





〈住民は〉「車で走って川を見てきたんですけど、結構水が増えていて泥濁りの水が出ていましたんで、 ちょっと増えたなという感じは持っています。線状降水帯だけは勘弁してもらいたいです」一方、佐渡市羽茂では10日の降り始めからの雨量が241.5ミリに達しました。市内では土砂崩れなどで道路の通行止めが相次いでいて、路線バスの運行にも影響が出ています。県内では13日明け方にかけて雨が続く見込みで、13日夕方までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで県内全域で40ミリと予想されています。気象台は下越と佐渡では12日夜はじめ頃まで土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。