横浜・みなとみらいで『SPY×FAMILY』キャンペーン開催へ！ スタンプラリーや縁日が楽しめる
テレビアニメ『SPY×FAMILY』と神奈川・横浜市がコラボレーションしたキャンペーン「SPY×FAMILY『おでけけ』大作戦 in 横浜・みなとみらい」が、8月23日（土）から、ランドマークプラザとMARK IS みなとみらいで順次開催される。
【写真】アーニャになって散策できる！ お面の配布などコラボキャンペーン詳細
■9月からはイベントエリアを拡大予定
今回開催される「SPY×FAMILY『おでけけ』大作戦 in 横浜・みなとみらい」は、両施設で「アーニャお面プレゼント企画」や、「館内スタンプラリー」、「お買い物でステッカーのプレゼントキャンペーン」などが行われる期間限定の大規模コラボキャンペーン。
また、9月6日（土）と9月7日（日）限定で「SPY×FAMILYコラボ縁日」も実施。ランドマークプラザ、またはMARK IS みなとみらいの店舗で500円（税込）以上購入したレシートを会場受付で提示すると、ヨーヨー釣りかうちわ作りのどちらかに参加できる。
さらに、ランドマークプラザ1階のサカタのタネ ガーデンスクエアでは、巨大アーニャバルーンが設置されるほか、大型バナーなど施設の各所に『SPY×FAMILY』のキャラクターたちが展開され、館内全体で作品の世界観が楽しめる。
なお、10月にテレビ放送される『SPY×FAMILY』新作アニメSeason3の直前となる9月27日（土）からはイベントエリアを横浜都心臨海部にも拡大予定。詳細は決まり次第、順次発表される。
