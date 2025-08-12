17LIVEは12月に兵庫県姫路市で初めて開催されるイベント・姫路コレクションとコラボレーションし、同イベントでランウェイに登壇するライバーを決定するイベント「『姫路コレクション』ブライダルステージ～白無垢の花嫁～」を8月10日より開催中だ。

17LIVEとコラボレーションする姫路コレクションは12月に初開催を迎え、“和”をテーマに着物、ドレス、ダンスなどさまざまなカルチャーが融合するファッションイベントだ。

イベントでランキングの上位に入賞したライバーおよびオーディションで選ばれた計5名のライバーには、12月28日に姫路市で開催される「『姫路コレクション』ブライダルステージ」への出演権が贈られる。入賞者は姫路コレクションのPRモデルとして姫路市内に掲載される駅広告の掲載権を獲得するほか、上位3名はファッション誌『sweet』（宝島社）のレポート記事でも紹介される。

イベントへの参加は17LIVE認証ライバーかつ、女性であれば誰でも参加可能だ。イベントは8月25日まで開催している。

（文＝リアルサウンド編集部）