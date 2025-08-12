日航ジャンボ機の墜落現場となった上野村の「御巣鷹の尾根」には１２日、朝早くから遺族らが慰霊登山を行いました。

１２日は、朝７時ごろから遺族や友人などが慰霊登山し、小雨が降る中、尾根の斜面に点在する墓標を目指しました。亡き人を思いながら雨でぬかるんだ登山道を一歩一歩踏みしめ、時折手すりをつかみ、息を整えながら登る高齢者もいました。

事故で父の慎二郎さんを亡くした神奈川県川崎市の内野理佐子さん（６５）は、事故を次の世代に伝えたいと、娘や孫と３世代で訪れました。出張を終え大阪に帰る途中に２９歳で事故にあった小澤孝之さんの墓標には、大好きだったビールと煙草が供えられました。

亡くなった小澤さんの義理の兄西村文晴さん（７６）は、４０年前、事故発生の５日後に尾根にのぼり、壊れた機体のあちこちから煙が立ちのぼる壮絶な現場を目にしました。

俳優の黒木瞳さんは、事故で亡くなった宝塚音楽学校の同期生吉田由美子さんと仲が良く、４０年の節目に初めて御巣鷹の尾根を訪れました。

当時９歳だった次男の健くんを亡くした美谷島邦子さん（７８）は事故の４か月後に遺族らが参加する「８．１２連絡会」を立ち上げ、事務局長として事故の風化防止に取り組んできました。

午前１０時４５分ごろには墜落地点に建てられた「昇魂之碑」の前で遺族らが黙とうを捧げました。そして、亡くなった方々へのメッセージをつけた１００個の風船とシャボン玉を飛ばし、空の安全を祈りました。

日本航空によりますと１２日は午後４時までに８２家族あわせて２８３人が慰霊登山を行ったということです。