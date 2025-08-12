俳優オダギリジョー（49）が、10日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演し、信頼を置いている女優について語った。

俳優としてだけでなく、最近では監督、脚本にも力を注いでおり、自身の構想をもとにした「THE オリバーな犬、（Gosh！！）このヤロウ」が22年、NHKでテレビドラマ化。今年9月26日には劇場版が公開される。オダギリは出演はもちろん、監督、脚本、さらに編集まで担当しているという力の注ぎようだ。

同作には、代表作のドラマ「時効警察」でも共演した、麻生久美子（47）が出演している。実はオダギリが一旦オファーをしながら、降板を告げ、最終的に出演することになるなど、紆余曲折があった。麻生も番組にVTR出演し、最終的に出演に至ったことを「ホント良かった」と喜んだ。

公私ともに交流がある麻生について、オダギリは本音を打ち明けた。「麻生さんって…僕、あんまり人にこんなこと言わないんですけど、天才なんですよ」。そう絶賛した上で、「自分が勝負だと思っていた『オリバーな犬―』では、絶対に麻生さんが必要だったんですよ。麻生さんに当て書きで、（脚本を）想像しながら書いたんです」とまで打ち明けた。

にもかかわらず、降板を告げた理由は何だったのか。「ふと、これって『時効警察』っぽくないか？って思って。一旦降りてもらおうかなと思って」。同じ警察が舞台でもあり、印象がかぶることを懸念して、降板という苦渋の決断を下したことを明かした。

その役どころの新たなキャスティングは、何と麻生本人に相談したという。「いろいろと深夜まで、“あの女優さんどうかな？”って相談して」と回顧。「でもやっぱり、麻生さんしかこの役は演じられないんですよね。当て書きしちゃってるし。一旦降ろしたんだけど、ごめ〜んって言って、もう1回入ってもらいました」と打ち明けていた。