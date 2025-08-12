¡Úµð¿Í¡Û¿¹ÅÄ½ÙºÈ¡¢£µ²ó£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç£²¾¡ÌÜ¤Î¸¢Íø¡¡Æâ³¤¥³¡¼¥Á¡ÖÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¤Í¡×¡¡´ßÅÄ¹ÔÎÑ£²¥é¥ó¤Ê¤É¤Ç£´ÅÀ¥ê¡¼¥É
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ÃæÆü¡Ê£±£²Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£¶Æü¤Ë¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿£²Ç¯ÌÜ¤Î¿¹ÅÄ½ÙºÈÅê¼ê¤¬£²¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀèÈ¯¡££´ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤¤¡¢£µ²ó¤Þ¤Ç£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤¿¡£ÂÇÀþ¤ÏÃæÆü¤ÎÀèÈ¯¡¢£±£µÇ¯ÌÜ¤ÎÂçÌîÍºÂçÅê¼ê¤«¤é£´²ó¤Ë´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¤Î£µ¹æ£²¥é¥óËÜÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç°ìµ¤¤Ë£´ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤Ï½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¥Ö¥é¥¤¥È·òÂÀ³°Ìî¼ê¤Ë¡¢±¦Íã¤ÎÁ°¤ËÍî¤Á¤Æ¤Ï¤¸¤¯´Ö¤ËÆóÎÝ¤Ë¿Ê¤Þ¤ì¡ÊµÏ¿¤ÏÆóÎÝÂÇ¡ËÌµ»àÆóÎÝ¡£Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤Î¸å¡¢¥Ü¥¹¥é¡¼³°Ìî¼ê¤Ë»àµå¡¢ºÙÀîÀ®Ìé³°Ìî¼ê¤â»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»£±»àËþÎÝ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹ÆâÌî¼ê¤òÍ·¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡££²¡¢£³²ó¤Ï£³¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï£±²ó¡¢´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¤¬ÀèÆ¬¤Ç±¦Á°ÂÇ¡¢º´¡¹ÌÚ½ÓÊå³°Ìî¼ê¤¬Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤á£±»àÆóÎÝ¡££²»à¤«¤é¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¤Ï°ìÈô¤ËÅÝ¤ìÌµÆÀÅÀ¡£
¡¡µð¿Í¤¬£³²ó¤Ë£´ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡££±»à¤«¤é´Ý¤¬£²ÂÇÀÊÏ¢Â³¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ëÃæÁ°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£º´¡¹ÌÚ½ÓÊå³°Ìî¼ê¤Î±¦Á°ÂÇ¤Ç´Ý¤Ï»°ÎÝ¤Ë¿ÊÎÝ¤·¤¿¤¬¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤Ë¶´¤Þ¤ì¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ê£²»à»°ÎÝ¡£Àô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¤ÎÆó¥´¥í¤¬¼ººö¤È¤Ê¤ê¡¢»°ÎÝ¤«¤é´Ý¤¬À¸´Ô¤·£±ÅÀÌÜ¡£Â³¤¯¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤Ïº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£²ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¤µ¤é¤Ë´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¤¬ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÊ¬¤«¤ëº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥ÉÃæÃÊ¤Ø¤Î£µ¹æ£²¥é¥óËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤³¤Î²ó¡¢°ìµ¤¤Ë£´ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡£´ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¿¹ÅÄ¤Ï£´²ó¤ò£³¼ÔËÞÂà¡££µ²ó¤ÏÀèÆ¬¤ÎÀÐ°ËÍºÂÀÊá¼ê¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤òÍÞ¤¨Ìµ¼ºÅÀ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æâ³¤Å¯ÌéÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¤Í¡£½é²ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤¤¤Ç¤«¤é¡¢£²²ó°Ê¹ßÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÀèÆ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥º¥àÎÉ¤¯Åê¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£