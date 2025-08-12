市川 栞 キャスター：

北國新聞論説委員の野口強さんとお伝えします。よろしくお願いします。きょうはどんな話題でしょうか。

北國新聞・野口 強 論説委員：

去年の能登半島地震と豪雨、そして今回の大雨と、能登を通る道路網は大きな痛手を受けました。

野口さん：

地域のライフラインを守るためにも早期の完全復旧が望まれますが、ソフトな面から復旧を推進しようと、半島沿岸を走る道路を「絶景海道」として整備する構想が動き出しています。地震でできた景観も含めて発信する活性化策ですが、道路沿いに顔を出す“岩”も、そんな舞台の主役なんですね。





そこで、きょうのテーマはこちら。

野口さん：

「能登の絶景海道”美岩”巡りも推し」。



絶景海道構想は、能登沿岸の約250キロの道路を車や自転車で巡れるように整備し、被災地のにぎわいと活性化を目指します。

野口さん：

国土交通省と石川県、能登の市と町が連携し、従来の観光資源のほか、地震で隆起した海岸沿いの景観なども地域資源として生かします。



市川：

いわば「新しい能登」を発信することが柱なんですね。



野口さん：

構想の中には、道の駅の機能の強化、サイクリングやバイクイベントでの活用、さらにはドローンポートを整備し、将来的には「空飛ぶクルマ」などの拠点としての活用も構想にあります。

野口さん：

その中の取り組みとして、絶景を演出する各地の岩を選んで、これを「美岩(美しい岩)」と名付け、海道めぐりのポイントとして売り出します。手始めに、珠洲市の能登・双見岩とゴジラ岩、輪島市の窓岩と権現岩…



市川：

権現岩は、トトロ岩として知られていますよね。



野口さん：

はい。そして、志賀町の機具岩の5つを選定する方針で、今後も追加する予定だそうです。



では、1つ目の目からウロコです。「窓からハートへ岩もイメチェン」

野口さん：

この美岩の中には震災で崩れたり、周囲の景観が変わったりしたところもあります。

野口さん：

ゴジラ岩などは、以前は海の中から、ぬーっと顔を出していたんですが、海岸が隆起して、陸に上がった状態で、以前のイメージから、ちょっと変わりました。

野口さん：

権現岩は、トトロの左の耳が取れてしまって、かわいそうな印象になりましたが、地元の人がつけたかわいい目は残っています。



市川：

こうした点も含めて、新しい風景を見てもらおうということですね。



野口さん：

地震が、貴重な風景を大きく変えたという点では、窓岩の崩壊は衝撃的でした。

以前は、真ん中の空洞の部分から、針の穴を通すように夕日が差し込む風景が見られたんですが、地震によって窓が崩壊しました。

これでだいぶ景観が変わったんですが、よく見ると、崩れた岩が逆三角形になって、絶妙の位置に収まっています。



市川：

角度によってはハート型に見えますね。

野口さん：

そこで、国交省の能登復興事務所などが知恵を絞って、恋人の聖地「heart rock(ハート岩)」と名付けて復活をめざしています。大きな災いもあったけれど、それを転じて、新しい能登の風景として売り出します。こうした美岩の絶景を気持ちよく見てもらうためにも、道路をしっかりつないでいくということでしょうね。



そこで2つ目の目からウロコです。「隆起した海岸に道 逆転の発想で復旧」

野口さん：

先日、優れた建設・土木技術に与えられる全日本建設技術協会の全建賞に、能登復興事務所が整備した「緊急復旧道路」が選ばれました。

野口さん：

これは国道249号の迂回路として整備されたもので、輪島市と珠洲市で、土砂災害の現場を避けるように、隆起して陸地となった海岸線を走っています。



市川：

この道路の開通で、遠回りを余儀なくされていた被災者の不便が解消されました。



野口さん：

全国の災害現場で初めて、災害で生じた地形を生かして迂回路を整備するという逆転の発想が、被災地の力となったんですね。



市川：

同時に、震災で崩れた山肌を間近に見ながら走れるため、自然の驚異を実感する教育の場としても、貴重なエリアになりますよね。



野口さん：

この復旧道路も、絶景海道に整備されるコースの中にあります。さて今回の大雨。能登ではまだ油断できない状況です。

野口さん：

絶景海道どころでないという人もいると思いますが、絶景海道は、安全に人やモノを運ぶインフラであり、地元で暮らす人の生活を支える道であることが大前提です。災害を乗り越え、能登を元気にする大動脈として整備に力を入れたいですね。



市川：

ありがとうございました。野口さんの目からウロコでした。