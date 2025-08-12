歌手和田アキ子（75）が12日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）にゲスト生出演。自身にまつわる都市伝説について言及した。

番組側から「シートベルトを外し忘れて車を降りたら車を背負ってしまった」との問いに、和田は「背負ったんじゃなくて、これはたけちゃん、ビートたけしさんと仲良くて。私、車のこと知らなかったから、迎えに来てくれた時にポルシェだったんですよ」と切り出し、ビートたけし（78）の名前を挙げた。

「ポルシェって知らなかったから『ちっちぇー車』とか言って降りる時に車高が低いじゃないですか。必死で降りて。たけちゃんが面白おかしく、シートベルトをつけたまんま降りたら車ごと持ってかれたっていう」と説明した上で「それが広まっちゃって。車を背負うわけないでしょ」と語った。

番組ではたけしが和田に贈ったイラストを公開。ポルシェを背負った和田がピースサインで笑顔を浮かべていた。

火曜コメンテーターは作家岩下尚史氏、元プロレスラー北斗晶。火曜MCは元ニッポン放送アナウンサーの垣花正、元フジテレビアナウンサーの大島由香里。