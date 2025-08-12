8月10日、モデルでタレントの「みちょぱ」こと池田美優が、パーソナリティを務めるラジオ番組『＃みちょパラ』（ニッポン放送ほか）に出演。フワちゃんを『例のあの方』と表現し、話題になっている。

「みちょぱさんはラジオで、9月6日に放送される『有吉の夏休み2025 密着77時間in Hawaii』（フジテレビ系）に出演することを伝えながら、ほかの女性メンバーについて言及しました。『去年までは例のあの方がいたんですけど、その方も自然とちょっと……。ちょうど1年前ですよ。いろいろとあって、いなくなってしまったので』と、『有吉の夏休み』シリーズに2023年までレギュラー出演していたフワちゃんのことを『例のあの方』と呼び、不参加を報告したのです。

続けて、『今回は、野呂佳代さんになりまして』と、ピンチヒッターとして野呂さんが抜擢されたと報告していました」（芸能ジャーナリスト）

野呂といえば、バラエティ番組の出演に加え、ドラマ『初恋DOGs』（TBS系）に出演するなど、女優としても活躍の場を広げている。今回の出演は、メインキャストの有吉弘行と同じ太田プロに所属しているという縁もありそうだが、それを抜きにしてもなお、納得の人選であることは間違いないと芸能プロ関係者が語る。

「フワちゃんは奔放な“はみ出し”キャラが受けていた反面、空気を読まず、トークの流れを断ち切ってしまうこともありました。一方の野呂さんは、AKB48などグループのなかで生き抜いてきましたから、空気を読みつつ、自分の役割をきちんとまっとうできる安定感があります。女優として活躍するいまも、体を張ることをいとわないので、製作側からもかなり人気です。翌年も『有吉の夏休み』が放送されるのであれば、確実に起用されるのでは」

フワちゃんは『有吉の夏休み』に対し、取り返しのつかない損害を与えている。

「2024年8月、お笑い芸人のやす子さんに対して不適切な投稿をしたことが批判を受け、すでに撮影済みだった『有吉の夏休み2024 密着77時間in Hawaii』では、オンエア直前で出演シーンがすべてカットになりました。徹底してフワちゃんの姿を排除した編集技術は『消しゴムマジック』などと話題になりました。関係者の労力と精神的負担を考えたら、番組として彼女を起用しようと思うはずがないでしょう」（同前）

Xでは、フワちゃんに代わって“野呂ちゃん”が出演することについて

《野呂ちゃんのほうが安定する》

《今年は野呂さん出るらしいから観よ》

《フワ抜けて野呂佳代とか最高じゃん シンプルに楽しんで観れる》

など、歓迎する意見が多く上がっている。

活動再開を狙っているとも報道されているフワちゃん。“代役”に称賛が集まるなか、テレビへ復帰するのはいつになるのだろうか。