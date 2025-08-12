¤·¤Ê¤³¡¡¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á°¦¤ò¸ì¤ë¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ïµã¤´é¡¡ºÇ¶áµã¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡Ä¡¡ÃÂÀ¸50Ç¯µÇ°Å¸Í÷²ñ
¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ç¡Ö¸¶½É·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡×¤Î¤·¤Ê¤³¡Ê29¡Ë¤¬12Æü¡¢Åìµþ¤Î¾¾²°¶äºÂ¤Ç¡Ö¥â¥ó¥Á¥Ã¥ÁÅ¸¡×¡Ê13¡Á25Æü¡Ë¤Î¥×¥ì¥¹ÆâÍ÷²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥â¥ó¥Á¥Ã¥ÁÃÂÀ¸50Ç¯¤òµÇ°¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¡£¤·¤Ê¤³¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ïÎà¤Î¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤ªÍ§Ã£¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ïÎà¤Î¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤È¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¾¦ÉÊ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÌþ¤ä¤·¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡Å¸Í÷²ñ¤Ç¤Ï¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¥¤¥Á¥´¤ï¤¿¤¢¤á¡×¤Î¹á¤ê¤Ä¤¤Î¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¿Í·Á¤Ê¤É¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¼«¤é¥°¥Ã¥º¤òÆ¬Éô¤Ë¤Ä¤±¤ÆÅÐ¾ì¤·¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡ÖTHE¤·¤Ê¤³¡¢THE¸¶½É¤Ê¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Á¤ã¤ó¤¬ºî¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£¼¡²óºî¤Ø¤Î°ÕÍß¤â¸«¤»¡ÖÆâÍÆ¤Ï¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Á¤ã¤ó¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Îµã¤´é¤Î¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¥°¥Ã¥º¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ºÇ¶áµã¤¤¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¡£µó¤²¤¿¤Î¤Ïº£·î3Æü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç¹Ô¤Ã¤¿»Ïµå¼°¡£¡ÖÎý½¬¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÈÖ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢²ù¤·¤¯¤Æµã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£