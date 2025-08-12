¡ÖÀµÌÌ¾×ÆÍÀ£Á°¡ª¡×BMX¥é¥¤¥À¡¼¤¬¼ÀÁö¤¹¤ëF1¤ò¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÈô¤Ó±Û¤¨!? ÀäÌ¯¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¹¤®¤ë
¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¸ø³«¡£
F1¥Þ¥·¥ó¤Ï¥¯¥ë¥µ¡¼¥É¤¬±¿Å¾
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï2025Ç¯8·î6Æü¡¢¥×¥íBMX¥é¥¤¥À¡¼¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥«¥¤¥ë¡ÊKriss Kyle¡Ë»á¤¬¡¢Áö¹ÔÃæ¤ÎF1¥Þ¥·¥ó¤ò¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÈô¤Ó±Û¤¨¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
F1¥Þ¥·¥ó¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥«¥¤¥ë¡Ê²èÁü¡§¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë
¡¡º£²ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Þ¥·¥ó¤Ï¡¢2011Ç¯¤ÎF1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤ò¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÆ³¤¤¤¿¡ÖRB7¡×¡£¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ò°®¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëF1¥Á¡¼¥à¤ÎóÕÌÀ´ü¤ò»Ù¤¨¤¿Ì¾¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¸µF1¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¯¥ë¥µ¡¼¥É»á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¥³¡¼¥¹¾å¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×Âæ¤òÀßÃÖ¤·¡¢¤½¤Î¾å¤òBMX¤Ë¾è¤Ã¤¿¥«¥¤¥ë»á¤¬¡¢Áö¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ëRB7¤ò¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÈô¤Ó±Û¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢RB7¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×Âæ¤ÎÄ¾Á°¤Ç»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×Âæ¤òÃÆ¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁö¹Ô¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¤º¤ì¤ì¤Ð¡¢ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¸¥ã¥ó¥×¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢RB7¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤ë¤À¤±¤Î¹â¤µ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê½õÁö¤ò¤Ä¤±¤Æ¥¸¥ã¥ó¥×Âæ¤Ë¿ÊÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢RB7¤ÎÄÌ²á¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò´°Á´¤Ë°ìÃ×¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¥«¥¤¥ë»á¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥Þ¥·¥ó¤òÁö¤é¤»¤¿¾õÂÖ¤Ç²¿ÅÙ¤âÎý½¬¤ò½Å¤Í¡¢Èô¤Ó±Û¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¿µ½Å¤Ë¸«¶Ë¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¸«»ö¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥«¥¤¥ë»á¤ÏÄ©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤â¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥®¥ê¥®¥ê¡ª ¤³¤ì¤¬¡¢F1¥Þ¥·¥ó¤Î¾å¤òÈô¤ÖBMX¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¤¹
