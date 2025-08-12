「虐殺するから楽しみにしとけ」元AKB48・村山彩希さんを脅迫か　男（26）を逮捕…執行猶予中にまたも犯行

東京・新宿警察署で目撃されたのは、アイドルグループ「AKB48」の元メンバーを脅迫した疑いで逮捕された男、村田裕一朗容疑者（26）。

顔を隠す狙いがあるのか、目元ギリギリまでマスクで覆っていました。

被害を受けたのは、元「AKB48」の村山彩希（ゆいり）さんと、その家族。

村田容疑者は8月3日、「虐殺するから楽しみにしとけ」などと、ネットの掲示板に書き込んだ疑いが持たれています。

村田容疑者は村山さんのファンとみられ、2024年も同じような書き込みをしたとして逮捕。

執行猶予期間中だった村田容疑者は、なぜ再び卑劣な犯行に及んだのでしょうか。

ネット上では、容疑者に対し「前科者」などの投稿が相次いでいたといいます。

村田容疑者は「去年捕まった時に私に対する誹謗中傷が繰り返され、攻撃されたから怒りに身をまかせて投稿した」「反論しなければ文句を言われるし、反論すればさらに文句を言われる」「私は1人で戦っている」などと供述。

村山さんの事務所は「今後も同様の事案が発生した場合は毅然たる対応で対処する」とコメントしています。