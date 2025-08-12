欧州株 高安まちまち、英仏指数はプラス圏維持も、独ＤＡＸ指数は下げ幅拡大
欧州株 高安まちまち、英仏指数はプラス圏維持も、独ＤＡＸ指数は下げ幅拡大
東京時間19:15現在
英ＦＴＳＥ100 9154.23（+24.52 +0.27%）
独ＤＡＸ 23970.64（-110.70 -0.46%）
仏ＣＡＣ40 7708.06（+9.54 +0.12%）
スイスＳＭＩ 11868.37（-1.62 -0.01%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:15現在
ダウ平均先物SEP 25月限 44109.00（+25.00 +0.06%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限 6399.75（0.00 0.00%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限 23631.75（-5.75 -0.02%）
東京時間19:15現在
英ＦＴＳＥ100 9154.23（+24.52 +0.27%）
独ＤＡＸ 23970.64（-110.70 -0.46%）
仏ＣＡＣ40 7708.06（+9.54 +0.12%）
スイスＳＭＩ 11868.37（-1.62 -0.01%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:15現在
ダウ平均先物SEP 25月限 44109.00（+25.00 +0.06%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限 6399.75（0.00 0.00%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限 23631.75（-5.75 -0.02%）