欧州株　高安まちまち、英仏指数はプラス圏維持も、独ＤＡＸ指数は下げ幅拡大
東京時間19:15現在
英ＦＴＳＥ100　 9154.23（+24.52　+0.27%）
独ＤＡＸ　　23970.64（-110.70　-0.46%）
仏ＣＡＣ40　 7708.06（+9.54　+0.12%）
スイスＳＭＩ　 11868.37（-1.62　-0.01%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:15現在
ダウ平均先物SEP 25月限　44109.00（+25.00　+0.06%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限　6399.75（0.00　0.00%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限　23631.75（-5.75　-0.02%）