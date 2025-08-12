「今日好き」2児の母・重川茉弥、ガーターニーハイ姿で美脚披露「セクシー」「着こなせるのすごい」の声
【モデルプレス＝2025/08/12】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。-ハワイ編-」に出演していた“まやりん”こと重川茉弥が12日、自身のInstagramを更新。ニーハイソックスを着用した大胆な私服姿を公開した。
【写真】重川茉弥、ほっそり美脚輝くミニ丈コーデ
重川は、黒いトップスにミニ丈のショートパンツを合わせ、ガーターのニーハイソックスからスラリと伸びる美しい脚が際立つ様子を披露した。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」「見惚れる」「セクシー」「着こなせるのすごい」「天使」などのコメントが寄せられている。
重川は「今日、好きになりました。-ハワイ編-」で共演したまえだしゅんと同作でカップル成立し、交際をスタート。その後、2020年4月21日に、結婚と重川の妊娠を発表。まえだが5月に18歳の誕生日を迎えるのを待ち6月に入籍し、同年7月9日に第1子長女を、2022年11月に第2子長男を出産。2025年2月16日に離婚したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆重川茉弥、ニーハイソックスから美しい脚を大胆披露
