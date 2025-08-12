大雨が続くと道路の冠水が発生しますが、特に注意が必要なのは、他の道路や鉄道の下をくぐる「アンダーパス」です。



先週、県内を襲った豪雨でもアンダーパスで車が水没する事故が相次ぎ、けが人も出ました。



水の深さの見分け方や、車に閉じ込められた場合の対応をお伝えします。



今月7日、県内に大きな被害をもたらした豪雨の際には。



記者

「高岡市野村です。冠水したアンダーパスに車が水没しています」





車に乗っていた81歳の女性は救助されましたが、水を飲んでいて重症となりました。小矢部市でも車体の半分ほどが水につかるなどアンダーパスの冠水による事故が相次ぎました。JAF富山支部広報担当 林 宏二さん「一番はエンジン内に水が浸入して、止まってしまうケースが多い」こちらは、「JAF」日本自動車連盟が行った冠水路の走行実験です。水深60センチの道路を時速30キロで走行すると、水しぶきがボンネットにかかり、冠水路に入ってから10メートルで停止しました。今度は、車の速度を時速10キロに落として走行しますが・・・最終的に車は動かなくなりました。JAF富山支部広報担当 林 宏二さん「アンダーパスは水の流れが速く濁っているので中の様子が分からない、深さも分からない、そのまま入ると冠水でエンジンが停車する」吉本記者「こちらのアンダーパスには道路上に水深200センチという表示があり、一目で水の深さがわかるようになっています」富山市鍋田のアンダーパスでは、その地点まで水があるとどのくらいの深さになっているかが分かります。それぞれの水深が路面に表示されていて、ドライバーに注意を促します。県によりますと国道、県道、市道それぞれの管理者が高低差が大きい箇所を中心に表示しているということです。一方、誤って冠水した道路に入ってしまった場合は。車を運転していた男性「うわぁ、やばい」2年前、富山市で車が水没し、ドアの窓から脱出した男性は当時の様子を振り返っていました。車を運転していた男性「もしかしたら死ぬかもしれないという状況だなと自覚しましたね」JAF富山支部広報担当 林 宏二さん「命の危険が迫った場合は窓を割って、ボンネットに避難する必要がある。脱出用のハンマーを載せておくと簡単に割れるので準備しておくと良い。普段から危険を想定した運転をすること、大雨の予報が出た場合には冠水のトラブルがあるかもしれないと予測する必要がある」冠水しやすい場所は、短時間で水位が上がることがあるので特に注意が必要です。