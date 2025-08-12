プロフィギュアスケーターの本田真凜（23）が12日、都内で映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」（9月5日公開、羽住英一郎監督）ジャパンプレミアに出席した。

Z世代を中心に人気を集めるホラー映画の最新作。明日香（橋本環奈）を守ることができなかった高広（眞栄田郷敦）が、新たなカラダ探し参加者とともに、真夜中の遊園地を支配する“赤い人”と対峙（たいじ）する。本田は学園のスクールカースト上位の女子で、カラダ探しのメンバーに選ばれる有紗を演じる。

本田は同作が映画初出演で「自分がこのあいさつをしているのが本当に不思議。前作は妹（本田望結）と一緒に映画館に見に行っていたので（出演できて）うれしいです」と喜んだ。続けて「撮影入る前の本読みが一番緊張した」と明かしつつ、「1、2カ月前にあったんですけど、台本も振り付けもフルで覚えていました」と話し、会場を驚かせた。さらに「私より緊張している剛ちゃん（吉田剛明）がいて、ほぐれました」と笑った。

探したいもの、ほしいものを問われると「夢の続き配信サービスがほしい」とし、「夢占いが好きで、昨日もアフリカゾウになるオーディション受けていた夢で、続きを見ようと思ってもう一度寝たけど見られなかった。10秒飛ばしとか巻き戻し機能もほしいですね」と笑いを誘った。