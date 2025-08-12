県内きょうも雨 あす明け方にかけて 土砂災害など警戒
富山県内はきょうも雨が時おり強く降りました。
現在、大雨警報が富山市や高岡市など12の市と町に出されています。
これまでの雨で地盤が緩んでいる所があり、あす明け方にかけて土砂災害などに警戒してください。
県内は大気の状態が不安定となっていて、広い範囲で雨が降っています。
現在、大雨警報が、富山市や高岡市などご覧の12の市と町に出ています。
おとといの降り始めからきょう午後5時までの降水量は、黒部市宇奈月町で218ミリ、上市町東種で198ミリなど各地でまとまった雨になっています。
県内はこのところ雨が続いていてこれまでに降った雨で地盤が緩んでいる所があります。
あす明け方にかけて土砂災害などに警戒してください。
この雨の影響で、あいの風とやま鉄道はけさ、一部で運転を取りやめ、列車8本が運休や区間運休しました。
また富山地方鉄道の本線は倒木により、内山駅と宇奈月温泉駅の間で午後5時から運転を見合わせています。
週間予報を見ると雨はきょうまでで、あすからは晴れの予報が続きます。
気温も再び35度に迫る暑さとなる見込みです。
熱中症に注意してください。