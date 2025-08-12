壱百満天原サロメ

　「にじさんじ」所属のVTuber・壱百満天原サロメさんが、12日までにエックスを更新。配信スケジュールを公開し、「ホロライブ」に所属する大人気VTuberとのコラボが明らかになり、ファンの期待が高まっている。

　今回のポストでは「11日〜17日までのスケジュール」とコメントし、直近の配信予定を記した画像を投稿。13日には「夜　スバル様コラボ」と記されており、チャンネル登録者数192万人を超えるホロライブの人気VTuber・大空スバルさんとのコラボ配信が判明した。

　サロメさんとスバルさんは以前にもゲーム『ソーセージレジェンド2』などでコラボしたことがあり、大人気VTuber同士の再共演にファンからは「何をされるのか楽しみですわ」「スバル様コラボがとってもきになるところ！」「お二人が仲良しなのは存じておりましたのでまたコラボで拝見出来るのが嬉しいです」などの声が寄せられている。

