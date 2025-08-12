『愛のハイエナ』軍神に古参ホストが反発する理由明らかに 旧トップ・英樹との関係性も
お笑いコンビ・さらば青春の光とニューヨークがMCを務めるABEMAのドキュメントバラエティ番組『愛のハイエナ』の新シリーズ『愛のハイエナ season4』#7が12日に放送。#7では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。」の最新シリーズ「山本裕典、ホストになる。一触即発の店舗改革編」第4弾を放送される。
【写真】ミス繰り返す新人にガチギレする本気（ガチ）湊
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4人が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。シリーズを重ねるごとにSNSでの反響も拡大し、番組関連動画の総再生数は7億回を超えるなど、「ABEMA」を代表する人気バラエティ番組の1つだ。
「山本裕典、ホストになる。一触即発の店舗改革編」は、山本がホストの師匠“軍神”こと心湊一希と共に、営業不振で閉店に追い込まれたホストクラブ『MIST』を再建すべく、新規オープンした新店舗『SiVAH』で店舗改革に挑んでいる。
前回、新人ホストたちの指導役を任された山本は、新人たちと共に初回接客で指名を取ることを目指すも、うまくいかず。山本が新人教育に奮闘する中、旧『MIST』勢の本気（ガチ）湊は、ミスを繰り返す元公務員の新人ホスト・瀬凪の接客に激昂するなど、新人教育問題の深刻さが浮き彫りになった。そして、迎える出勤4日目、山本は営業前から店に出向き、新人ホストの接客練習に付き合うことに。自身が“姫役”となって瀬凪や元消防士の新人ホスト・麗楽などの接客をチェックする山本だが、「ツッコミどころ満載すぎて...」と、困惑を隠せない展開に。「伝えたことを噛み砕いて実践に持っていけたら、絶対いつか自分でコツを掴める」と期待を込める山本だが、この日の営業が始まると、瀬凪の接客に本気湊が再びブチギレの事態に！？ 果たして、新人たちは先輩ホストに認めてもらうことができるのか？
一方、旧『MIST』を立ち上げ当初から支えてきた古参ホスト・玲が“軍神”に反発する理由が明らかに。旧『MIST』運営トップ・麻生英樹との関係性や、玲が抱える思いなどが初めて語られ、スタジオMC陣は「なるほどね」「どんどん物語が熱くなってる」と惹き込まれていく。
激動の展開を見せる山本と軍神の店舗改革はどんな進展を迎えるのか...？ スタジオゲストには、元日本テレビアナウンサーの笹崎里菜と、元AKB48でタレントの河西智美が登場。新人ホストたちの挑戦と、先輩ホストたちの葛藤を見届ける。
番組ではさらに、双子姉妹が同時に恋人探しをする禁断の恋愛企画「ツインズ・ラブ」最新話も放送。男性メンバーの脱落をかけた運命の“脱落者投票”が行われます。涙する女性メンバー、そして脱落する男性メンバーとは一体誰なのか？ 脱落の悲劇を経て、双子たちの恋がさらに加速する。『愛のハイエナ season4』#7はABEMAにて12日23時放送。
