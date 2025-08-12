77歳・柏木由紀子、夫・坂本九さん40回目の命日に墓参りへ 娘たちと墓前でほほ笑む「この先の日々も大切に、主人の分も楽しんで、歩いて行きたいと思います」
俳優の柏木由紀子（77）が12日、自身のインスタグラムを更新。家族で亡き夫・坂本九さん（享年43）の墓参りに出かけたことを伝え、愛犬を抱え長女で俳優の大島花子（51）、次女で俳優の舞坂ゆき子（48）と共にほほ笑む親子ショットなどを公開した。
【写真】長女・大島花子、次女・舞坂ゆき子と墓前でほほ笑む柏木由紀子 ※3枚め
1985年8月12日の日航ジャンボ機の墜落事故から40年となるこの日、柏木は「無事に、40年目のお墓参りを家族そろってすませてきました」と報告。
「多くの方に支えらて、そして主人にもずっとずっと見守られて、40年と言う長い年月を歩いて来れたのだなとしみじみ思う40年目の夏です 感謝しかありません！」と心境を明かし、「この先の日々も大切に、主人の分も楽しんで、歩いて行きたいと思います。応援くださるみなさま本当にありがとうございます 引き続き、よろしくお願いいたします」とあいさつした。
また投稿では「40年を機にたくさんの取材や出演もありました。ベスト盤にはスーパーバイザーとして関わらせていただきいつにも増して忙しい夏となりましたがどれも坂本九のそばにいられる時間のようで楽しく過ごさせていただきました」と近況を伝え、「坂本九を知らない世代の方も多くなりましたが坂本九をこれからの未来にも伝えるべく色々と企画していきますのでどうぞご期待ください」と呼びかけた。
