アニメ『龍族II -The Mourner's Eyes-』日本語吹替版の放送開始日が10月8日に決定し、ティザーPV、ティザービジュアル第2弾が公開された。

本作は、累計発行部数3,000万部を超える江南（ジャン・ナン）による長編ファンタジーノベル『龍族』をアニメ化したもの。その緻密な世界観と繊細なキャラクター心理描写で中国の若年層を中心に絶大な支持を集め、多方面でメディアミックス展開が進んでいる。2022年に中国のアニメーションスタジオ・HANABARA Animationが手がけたアニメ第1期『龍族 -The Blazing Dawn-』は、動画配信プラットフォーム・テンセントビデオで累計再生数5.7億回を突破し、歴代最高評価を獲得。日本でも2024年に日本語吹替版が放送された。

青銅と炎の龍王討伐に成功したルー・ミンフェイは、次なる四大君主、大地と山脈の龍王との戦いに身を投じていく。ルー・ミンフェイがカッセル学院に入学して早くも1年が経過し、2年目では学院最強の龍殺しの一人、チュー・ズーハンとタッグを組むことに。信国での任務を終えカッセル学院へと戻る道中、2人は学院の新入生でA級血統を持つ少女シャー・ミーと出会い仲間となる。新たにチームを組んだ3人は蘇る大地と山脈の龍王討伐のために壮絶なミッションに挑む。

公開されたPVでは、豪雨の街を歩くチュー・ズーハンが映し出されている。

ティザービジュアル第2弾には、ルー・ミンフェイを中心にメインキャラクターの新たな姿が描かれている。（文＝リアルサウンド編集部）