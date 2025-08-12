9日からの大雨で広範囲で浸水被害があった宇部市では12日、市の職員が現地調査を行いました。



宇部市では12日から浸水による住宅被害があったとみられる9つの地区で職員が現地調査を行いました。



（職員）

「水、だいぶ上がっちゃったです？」



（住民）

「ちょっと入っただけ。ここ（玄関）まで」



調査を行ったところ、琴芝地区では、床下10センチほどの浸水が確認されました。



住民には被害を届け出る書類をその場で手渡し、申請すればゴミも無料で引き取りをしてもらえることなども説明していました。





（住民）「すぐそこから水がザーッとくるんです。もう川になっててこの底が見えなかったんです。前、大雨で2回浸かってるんですよね」こちらの仕出し店では本来お盆休みのはずが、けさから水や泥を掃き出す作業に追われました。（従業員）「これ見て、ここ」棚には泥の跡が残っていました。（従業員）「泥をとりあえず先に出してふき掃除と消毒ですかね。今のうちにしないと盆明けになったら営業できませんからね」市ではこの調査などをもとに、床上・床下浸水の被害のとりまとめを行うことにしています。（宇部市資産税課土地係 中山 和歌子係長）「想定以上の雨量があったというところで、（対策が）追いつかなかった部分があるというところで今後そういった対策も色々また必要になってくるかなと思います」宇部市地域福祉課によりますと、市内で床上浸水による住宅被害があったとしてすでに罹災証明書の発行の申請があったということで、今後、現地調査を行う予定です。