大雨の影響で、山陽線は長府駅と新下関駅間の下りで盛り土が崩落、新山口駅と下関駅で運転取り止めとなっていましたが、13日始発から運転が再開される予定です。



10日の夕方、山陽線の長府駅と新下関駅間の下り線で、大雨の影響で盛り土が崩壊しているのが確認されました。



盛り土の崩壊は幅5メートル、高さ5メートルの範囲で起きていて、現在、復旧作業が行われています。





この盛り土崩落により、12日は山陽線の新山口駅と下関駅の間が終日運転取りやめとなり、新幹線による代替輸送が行われています。運転取りやめ区間を含む乗車券を持っている山陽線の利用者は、新山口駅と新下関駅の間でひかり号とこだま号の自由席に乗車することができます。（利用者 博多から奈良）「福岡でライブがあって奈良まで在来線で帰ろうかとそしたら山口で止まっていて新幹線に乗らせてもらえるだけありがたい在来線も全部止まっているので」（利用者 博多から厚狭）「厚狭まで実家に帰宅する普段は在来線を使っているけど雨で動かないということで新幹線を使う」（利用者 新下関から大道）「（防府市の）大道に行って、部活に行く。部活に出られるので嬉しい」ＪＲ西日本によると復旧作業が完了、安全確認を行ったうえで、13日は始発から運転を再開する予定ということです。