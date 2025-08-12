唐揚げや秋のサンマに絞るのもおススメということです。



県オリジナル柑橘＝長門ゆずきちの出荷を前に長門市で12日、目合わせ会が行われました。



目合わせ会には生産者らが「長門ゆずきち」を持ちより、出荷するときの大きさや見た目の基準を互いに確認しました。



県オリジナル柑橘の長門ゆずきちはまろやかな酸味や他の柑橘類に比べ果汁が多いのが特徴で長門市や萩市、下関市などで生産されています。





出来のいいものは青果として、それ以外は加工用として販売されます。種が少ないのも特徴で、種がない実の見分け方なども話し合われていました。（生産者）「（皮が）ごつごつしてるものは種が多そう。近くにゆずの木があれば種があるそういうのはなるべく加工用に」昨シーズンは青果と加工用あわせておよそ33トンを出荷しましたが、ことしは去年の夏の暑さなどが影響し花芽のつきが悪く25トンの出荷を目標にしているということです。出荷量は若干減りますが、10日からの雨もあり果汁たっぷりの実に仕上がっているということです。（長門ゆずきちの会 杉本健二会長）「唐揚げとか秋のサンマにかけたり、ジュースや焼酎とかにも使えるので小さな秋を感じていただけたら」長門ゆずきちの出荷は8月18日から始まります。